Ad un secolo dalla nascita, il 5 marzo 1922, RaiPlay rende omaggio a Pier Paolo Pasolini con una serie di contributi delle Teche Rai e della Collezione Learning.

Unico e irripetibile nel suo percorso artistico, umano e profetico, Pier Paolo Pasolini è stato poeta, scrittore, regista e, più in generale, un grande intellettuale italiano. Personaggio scomodo e controcorrente, era profondamente legato alla cultura popolare. Ha spesso fatto discutere con i suoi film e con le opere relative a temi caldi dell’attualità e della politica.

Online da venerdì 4 marzo tanti contributi inediti

Sono davvero preziosi i materiali attinti dalle Teche Rai che fanno emergere il rapporto di Pasolini con il piccolo schermo. Ad introdurre i contributi un’intervista all’attore e regista Ascanio Celestini. Inoltre, per offrire al pubblico un ritratto completo dell’intellettuale, la piattaforma delle Rai offre anche La Collezione Pasolini. Si tratta di una selezione di materiali di archivio e interviste su molteplici argomenti. Un’accurata selezione di opere che comprende documentari, approfondimenti e partecipazioni televisive.

Pier Paolo Pasolini: la tv, l’incontro con Ezra Pound

Il primo contributo, Pasolini Teorema TV, è un’insieme di contenuti variegati che ci ripropongono il Pasolini ospite di trasmissioni tv. Emerge un profilo inedito dello scrittore e regista, alle prese con un mezzo che considerava di serie B. Tanti i temi affrontati negli studi televisivi: il ciclismo, l’importanza della famiglia, il cinema e il pubblico, il ruolo dell’intellettuale nella società contemporanea. A rivedere queste immagini si percepisce quel misto di timidezza e malinconia che ne caratterizzavano lo sguardo.

Il secondo contributo, Pasolini incontra Ezra Pound, racconta dell’incontro a Venezia, nel 1968, tra il poeta americano Ezra Pound e l’intellettuale italiano. Due spiriti affini, seppur così diversi nei loro percorsi esistenziali e nelle scelte ideologiche, giunti ad una ‘pacificazione’ umana ed intellettuale nel segno della grande letteratura. Una sorta di passaggio di testimone dal vecchio saggio che ha conosciuto la coercizione in un ospedale psichiatrico, dopo essere stato condannato per aver sostenuto il fascismo, e il giovane scrittore e regista iconoclasta la cui sensibilità artistica, fragile ed intensa, scompiglia la morale benpensante della società dell’epoca.

Pier Paolo Pasolini, Orte, il Friuli

Il terzo contributo (Pasolini e… La forma della città) vede il regista illustrare a Ninetto Davoli la ‘forma’ della città di Orte, attraverso le inquadrature della sua cinepresa, mentre una troupe Rai lo sta filmando. Questa operazione metafilmica serve a Pasolini per ricostruire la purezza del prospetto architettonico della città che è stata deturpata negli anni dall’edilizia moderna. La forma della città, per il regista, si manifesta solo nel momento in cui il suo prospetto si staglia su un fondale naturale.

Infine, nel quarto ed ultimo contributo inedito (Il sogno di una cosa – Pasolini in Friuli) il regista Francesco Bortolini ricostruisce gli anni vissuti da Pasolini tra il ’43 e il ’49, nel paese della madre, Casarsa della Delizia. Quei luoghi hanno il peso della memoria, degli affetti, dei ricordi che l’intellettuale si porta dietro e che questo filmato cerca di raccontare attraverso le testimonianze di amici e gente del posto, tratteggiando un ritratto intimo e unico.

La Collezione Pasolini di RaiPlay Learning

La Collezione Pasolini di RaiPlay Learning invece, attraverso numerosi documenti e testimonianze, mostra pensieri e punti di vista di Pasolini su una molteplicità di temi: dalla società di massa alla religione, dalla televisione allo sviluppo e al progresso, dalle rivolte studentesche alla cultura, fino all’eros.

Tre le sezioni in cui è divisa la raccolta: Ritratti, costituita da video-racconti che narrano il personaggio, l’intellettuale e l’artista; Interviste, che raduna alcune delle sue interviste d’epoca insieme a interviste ad alcuni personaggi che lo ricordano; Venezia ’68: Il festival contestato, con una selezione di video che fanno rivivere il clima di quell’anno.

Presenti nella Collezione alcuni contenuti come il film “Pasolini” (regia di Abel Ferrara), che racconta le ultime 24 ore del poeta e regista ucciso il 2 novembre del 1975; il documentario “Pasolini, il corpo e la voce” di Maria Pia Ammirati, Arnaldo Colasanti e Paolo Marcellini; le puntate de “I Grandi della Letteratura italiana” e di “Blu notte”.

Maria Grazia Bosu

04/03/2022