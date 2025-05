RaiPlay: novità della settimana con film imperdibili e gratuiti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

RaiPlay continua a sorprendere i suoi utenti con un catalogo in costante aggiornamento, offrendo una selezione di film di alta qualità senza alcun costo. Questa settimana, la piattaforma propone titoli che spaziano da storie di vita ispiratrici a avventure emozionanti, tutti disponibili per la visione. Ecco alcuni dei film che meritano di essere scoperti.

Colette: la storia di una scrittrice rivoluzionaria

Il film “Colette”, con la straordinaria interpretazione di Keira Knightley, ci trasporta nella Parigi di fine Ottocento, un periodo ricco di fermento culturale e artistico. La trama ruota attorno a Sidonie-Gabrielle Colette, una giovane donna che, dopo aver sposato l’impresario letterario Willy, inizia a scrivere romanzi che ottengono un notevole successo. Tuttavia, i suoi lavori vengono pubblicati sotto il nome del marito, privandola del riconoscimento che meriterebbe.

La pellicola esplora il tema della lotta per l’identità e l’emancipazione femminile, mettendo in luce le difficoltà che Colette deve affrontare per affermarsi come scrittrice. La regia di Wash Westmoreland riesce a catturare l’essenza di un’epoca in cui le donne lottavano per i propri diritti e per la libertà di espressione. La performance di Knightley è stata acclamata dalla critica, rendendo “Colette” un film da non perdere per gli amanti della storia e della letteratura.

Mud: un’avventura tra adolescenti e un fuggitivo

“Mud”, diretto da Jeff Nichols, è un film che racconta la storia di un uomo in fuga, interpretato da Matthew McConaughey, che si nasconde su un’isola deserta. Due adolescenti, Ellis e Neckbone, si imbattono in lui e, affascinati dalla sua vita e dai suoi segreti, decidono di aiutarlo. Questa scelta li coinvolgerà in un’avventura che cambierà per sempre le loro vite.

Il film affronta temi come l’amicizia, la crescita e la scoperta di sé, attraverso gli occhi di due ragazzi che si trovano a dover affrontare le complessità del mondo degli adulti. La sceneggiatura di Nichols riesce a mescolare elementi di dramma e avventura, creando una narrazione coinvolgente e ricca di emozioni. “Mud” è un’opera che invita a riflettere sulle scelte e le conseguenze che queste comportano, rendendolo un titolo imperdibile su RaiPlay.

Paterson: la poesia nella vita quotidiana

“Paterson”, diretto da Jim Jarmusch, offre una delle migliori interpretazioni di Adam Driver, che veste i panni di un autista di autobus nella città di Paterson, nel New Jersey. La vita del protagonista sembra scorrere monotona e priva di eventi straordinari, ma in realtà nasconde una profonda passione per la poesia. Ogni giorno, Paterson annota i suoi versi in un quaderno, esprimendo le sue emozioni e le sue osservazioni sulla vita quotidiana.

La pellicola esplora la bellezza delle piccole cose e l’importanza di seguire le proprie passioni, anche quando la vita sembra priva di stimoli. Jarmusch riesce a creare un’atmosfera intima e contemplativa, invitando lo spettatore a riflettere sull’arte e sulla creatività. “Paterson” è un film che celebra la poesia e la vita, rendendolo un’aggiunta preziosa al catalogo di RaiPlay.

Questi titoli, insieme ad altri contenuti di qualità, dimostrano come RaiPlay continui a essere una risorsa preziosa per gli appassionati di cinema, offrendo una selezione variegata e accessibile a tutti.

