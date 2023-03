RaiPlay, arriva in esclusiva “Tara Duncan”, la nuova serie animata

Dal 17 marzo arriva in esclusiva sulla piattaforma RaiPlay la serie animata “Tara Duncan” che ha riscosso le attenzioni di tutta Europa. Scopriamo nello specifico di cosa si tratta.

“Tara Duncan”, la nuova serie RaiPlay: di cosa parla

Tratta dalla saga letteraria di Sophie Audouin-Mamikonian, fenomeno editoriale in Francia e pubblicata in numerosissimi paesi, la serie segue le molteplici trasformazioni della giovane protagonista, di nome Tara Duncan, appunto.

Tara Duncan sarà quindi, finalmente in anteprima su RaiPlay dal 17 marzo e dal 1 aprile approderà anche su Rai Gulp, tutti i giorni alle 18.45. La ragazzina di undici anni con strani poteri sui quali non ha alcun controllo, da normale studentessa diventa Principessa del regno di Otherworld.

Nelle sue straordinarie avventure, Tara Duncan ha come compagni Cal, Robin e Gloria e i loro fedeli animali guida: il cavallo, la volpe e il leopardo. Tutti insieme appassionatamente dovranno difendere il regno di Otherworld dagli attacchi del malvagio Magister e dai suoi diabolici piani di conquista.

Cos’ altro c’è da sapere su “Tara Duncan”

La serie animata di Tara Duncan ha preso origine, oltre che dalla omonima collana di libri realizzati da Sophie Audouin Mamikonian, dal cartone animato del 2010 distribuito in molti paesi per un numero di 26 episodi. Nel 2021, invece ha preso vita la nuova serie, esordendo nel dicembre dello stesso anno in Francia. E, in poco tempo ha conquistato diversi paesi d’Europa con i suoi passaggi televisivi.

Il regista, Dan Creteur ha realizzato la serie animata “Miraculous – le storie di Ladybug e chat noir“, durata ben cinque stagioni, a partire dal 2015, disponibile ad oggi sulla piattaforma Netflix.

Non resta, quindi che attendere il prossimo 17 marzo per immergere la fascia di pubblico dei più piccini in un mondo fatato in computer graphic, all’insegna delle avventure di Tara Duncan.