RaiPlay: arriva 1917, il capolavoro di Sam Mendes che ha conquistato tre Oscar

La piattaforma di streaming RaiPlay continua a sorprendere il pubblico con l’aggiunta di film di grande valore. Tra le ultime novità spicca “1917”, un’opera che ha ricevuto ben tre premi Oscar e che porta la firma del regista Sam Mendes, noto per il suo stile distintivo e le sue narrazioni coinvolgenti. Questo film, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, offre un’esperienza cinematografica unica e avvincente, disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati.

La trama di 1917: una missione disperata

“1917” si svolge nel contesto drammatico della Prima Guerra Mondiale e segue le vicende di due giovani soldati britannici, Blake e Schofield, interpretati rispettivamente da George McKay e Dean-Charles Chapman. La loro missione è tanto cruciale quanto pericolosa: devono attraversare il territorio nemico per consegnare un messaggio vitale che potrebbe salvare la vita di 1.600 uomini, tra cui il fratello di Blake. La narrazione si sviluppa in tempo reale, creando un senso di urgenza e tensione che accompagna lo spettatore fino all’ultimo minuto.

La sceneggiatura, scritta da Mendes insieme a Krysty Wilson-Cairns, si ispira a storie vere, inclusi i racconti del nonno del regista, un veterano della Grande Guerra. Questa connessione personale conferisce al film una profondità emotiva che risuona con il pubblico, rendendo la missione dei protagonisti non solo un atto di coraggio, ma anche un tributo alla memoria di coloro che hanno vissuto quel conflitto.

La tecnica del piano sequenza: un’esperienza immersiva

Uno degli aspetti più innovativi di “1917” è la sua realizzazione tecnica. Mendes e il direttore della fotografia Roger Deakins hanno scelto di raccontare la storia attraverso un lungo piano sequenza, senza stacchi di montaggio visibili. Questa scelta stilistica non solo cattura l’attenzione dello spettatore, ma lo immerge completamente nell’azione, facendolo sentire parte della missione dei soldati. La fluidità delle riprese e la maestria con cui sono state orchestrate le scene creano un’esperienza visiva senza precedenti, rendendo ogni momento carico di tensione e drammaticità.

La fotografia di Deakins, già vincitore di numerosi premi, gioca un ruolo fondamentale nel trasmettere l’atmosfera opprimente della guerra. Le immagini evocative e i paesaggi desolati contribuiscono a costruire un contesto visivo che amplifica l’impatto emotivo della narrazione. Ogni inquadratura è studiata nei minimi dettagli, rendendo “1917” non solo un film di guerra, ma anche un’opera d’arte.

Un cast di talento e riconoscimenti internazionali

Oltre alla regia di Mendes e alla fotografia di Deakins, “1917” vanta un cast di attori di alto livello. Oltre a George McKay e Dean-Charles Chapman, il film presenta anche Richard Madden e Benedict Cumberbatch, entrambi noti per le loro interpretazioni intense e coinvolgenti. La loro presenza arricchisce ulteriormente la narrazione, offrendo performance memorabili che rimangono impresse nella mente dello spettatore.

Il film ha ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo, tra cui tre premi Oscar, consolidando la sua posizione come uno dei migliori film del 2019. La sua capacità di mescolare una narrazione avvincente con una realizzazione tecnica impeccabile ha colpito sia il pubblico che la critica, rendendolo un must-see per gli amanti del cinema.

“1917” è disponibile su RaiPlay, dove gli utenti possono godere di questa straordinaria opera senza alcun costo. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di assistere a un film che ha segnato un’epoca e ha ridefinito il modo di raccontare storie di guerra.

