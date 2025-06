Rai: taglio di 25 milioni di euro ai palinsesti autunnali e cancellazioni in vista

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Rai si prepara a un significativo ridimensionamento dei suoi palinsesti autunnali, con un taglio di circa 25 milioni di euro. Questa decisione avrà un impatto diretto su diversi programmi, in particolare sulle trasmissioni in onda nelle terze serate. Alcuni volti noti della televisione italiana potrebbero dire addio ai loro spazi, mentre altri programmi potrebbero subire modifiche o cancellazioni. La situazione si fa complessa, e le decisioni finali saranno annunciate nelle prossime settimane.

I programmi a rischio cancellazione

Le trasmissioni più colpite da questo piano di riduzione dei costi includono diversi programmi storici della Rai. Gigi Marzullo, noto per il suo programma “Sottovoce” su Rai 1, sarà tra i primi a lasciare il palinsesto. Anche altri programmi come “Cinematografo“, “Applausi” e “Milleunlibro“, tutti in onda su Rai 1 nelle terze serate, subiranno la stessa sorte. La cancellazione di “Generazione Z” su Rai 2, condotto da Monica Setta, è un altro cambiamento significativo, sebbene “Storie di Donne al Bivio” rimarrà in programmazione, spostandosi in seconda serata. Anche “Tango“, condotto da Luisella Costamagna su Rai 2, non avrà più spazio nel palinsesto del venerdì sera.

Il daytime non è immune da queste modifiche. Programmi come “Il Caffè” di Pino Strabioli su Rai 1 e “Rebus” di Giorgio Zanchini su Rai 3, entrambi in onda la domenica mattina, sono stati inclusi nella lista dei programmi a rischio. La situazione di “Citofonare Rai 2“, condotto da Paola Perego e Simona Ventura, rimane incerta, con dubbi sulla sua cancellazione definitiva.

Le conseguenze per i volti noti della Rai

La decisione di ridurre i costi dei palinsesti avrà ripercussioni significative sui volti noti della Rai. Gigi Marzullo, in particolare, ha già affrontato sfide in passato. Nel 2020, fu soggetto a una policy aziendale che vietava i doppi incarichi, costringendolo a trovare soluzioni creative per mantenere i suoi programmi in onda. In quel periodo, i suoi show continuarono a essere trasmessi, ma con Marzullo spesso “oscurato” e gli ospiti che rispondevano a domande che non potevano ascoltare, un esempio di come la Rai ha cercato di bilanciare le esigenze aziendali con la presenza di volti storici.

Questa situazione mette in evidenza le difficoltà che i conduttori e i produttori devono affrontare in un contesto di continua evoluzione del panorama televisivo. I tagli ai budget e le modifiche ai palinsesti non solo influenzano la programmazione, ma anche la carriera di coloro che hanno dedicato anni al servizio pubblico.

La presentazione dei palinsesti e le aspettative future

Tra tre settimane, la Rai presenterà ufficialmente i nuovi palinsesti nel Centro Produzione Televisiva di Napoli. Questo evento rappresenterà un momento cruciale per comprendere appieno l’orientamento futuro della rete e le scelte strategiche che verranno adottate. Le aspettative sono alte, e molti si chiedono come la Rai intenderà affrontare le sfide del mercato televisivo attuale, caratterizzato da una crescente concorrenza e da un pubblico in continua evoluzione.

Le decisioni che verranno annunciate potrebbero avere un impatto duraturo sulla programmazione della Rai e sulla sua capacità di attrarre e mantenere il pubblico. Con il cambiamento dei gusti e delle preferenze degli spettatori, la rete dovrà trovare un equilibrio tra tradizione e innovazione per rimanere rilevante nel panorama televisivo italiano.

