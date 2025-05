Rai presenta un palinsesto estivo 2025 ricco di novità e ritorni amati dal pubblico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’estate del 2025 si preannuncia entusiasmante per gli spettatori della Rai, che potranno godere di un palinsesto variegato, caratterizzato da titoli già noti e nuove produzioni internazionali. L’obiettivo della rete è quello di mantenere viva l’attenzione del pubblico, offrendo storie avvincenti e momenti di intrattenimento che accompagneranno i telespettatori durante i mesi estivi.

Le novità di Rai 1: tra repliche e nuove produzioni

La programmazione di Rai 1 per l’estate 2025 inizierà con la terza stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco“, che tornerà in prima serata domenica 11 maggio. Questo titolo, già amato dal pubblico, promette di mantenere alta l’attenzione con le sue intriganti trame. Mercoledì 14 maggio, il grande cinema farà capolino nel palinsesto con la proiezione di “Pretty Woman“, film iconico che darà il via a un ciclo dedicato all’attrice Julia Roberts.

Il 15 maggio, “Don Matteo 13” tornerà a intrattenere gli spettatori, continuando a rafforzare il legame con il suo pubblico affezionato. A partire dal 20 maggio, debutterà “Doc“, il remake americano della celebre serie italiana “Doc – Nelle tue mani“, con la talentuosa Molly Parker nel ruolo principale. Domenica 8 giugno, “Màkari” tornerà con la sua terza stagione, mentre il 24 giugno sarà la volta della seconda stagione della serie francese “Simon Coleman“.

L’estate proseguirà con le avventure di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” a partire dal 6 luglio, seguite dal secondo capitolo di “Blanca” il 4 agosto e dalla seconda stagione di “Un professore” il 7 agosto. Questi titoli rappresentano un mix di emozioni e storie coinvolgenti che promettono di intrattenere il pubblico.

Programmazione pomeridiana: titoli amati e nuove soap

Nella fascia pomeridiana, Rai 1 presenterà alcuni dei titoli più apprezzati dal pubblico. A partire dal 14 luglio, andranno in onda le tre stagioni de “L’Allieva“, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, seguite dal 26 luglio dalle prime due stagioni di “Cuori“. Il 27 agosto, i telespettatori potranno rivedere le due stagioni di “Una pallottola nel cuore“, con Gigi Proietti, un altro grande classico della programmazione.

In aggiunta, dal 12 maggio, debutterà “Ritorno a Las Sabinas“, una nuova soap spagnola composta da settanta episodi che esplorerà segreti e tensioni familiari. Questa serie sarà in onda fino a metà agosto, mentre le repliche de “Il paradiso delle signore” accompagneranno il pubblico fino al ritorno delle nuove puntate, previsto per la seconda settimana di settembre.

Rai 2: serate di serialità e crime drama

Rai 2 ha deciso di dedicare il mercoledì alla serialità, con il debutto della quattordicesima stagione di “Delitti in paradiso” il 14 maggio. A seguire, andrà in onda “Oltre il paradiso” , uno spin-off ambientato nel Devon, già presentato su Canale 5 nell’estate del 2023. Il 16 maggio sarà la volta della seconda stagione di “Elsbeth“, spin-off delle celebri serie “The Good Wife” e “The Good Fight“, con Carrie Preston.

Le repliche di “Rocco Schiavone” saranno trasmesse a partire da mercoledì 9 luglio, mentre il crime drama “Will Trent“, prodotto da ABC, debutterà domenica 13 luglio. Il 14 agosto, “Squadra Speciale Cobra 11” tornerà con la sua ventottesima stagione, continuando a intrattenere gli appassionati di azione e avventura.

A partire dal 17 agosto, la domenica sera di Rai 2 presenterà i nuovi episodi di “NCIS – Unità Anticrimine” , seguiti da “NCIS: Origins“, un prequel incentrato sulla figura del giovane Leroy Jethro Gibbs. Per la seconda serata, dal 6 giugno, la rete proporrà serie molto amate dai giovani, come “Skam Italia“, seguita da “Prisma” dal 10 luglio.

Con questa programmazione, la Rai si prepara a offrire un’estate ricca di intrattenimento, alternando grandi ritorni e nuove scoperte, per garantire momenti piacevoli a ogni ora della giornata.

