Rai presenta i palinsesti estivi 2025: novità e conferme per un’estate all’insegna dell’intrattenimento

L’estate 2025 si preannuncia ricca di novità per i telespettatori della Rai, con una programmazione pensata per intrattenere e coinvolgere il pubblico. Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time dell’emittente, ha dichiarato che l’obiettivo è garantire una produzione originale ogni giorno dell’anno, rendendo la programmazione sempre più attuale e in linea con i gusti degli spettatori. Scopriamo insieme i dettagli dei principali show che animeranno i palinsesti estivi.

I programmi di Rai1 per l’estate

A partire dal 3 giugno, Rai1 accoglierà i telespettatori con “Uno mattina estate“, un programma condotto dalla coppia inedita formata da Alessandro Greco e Carolina Rey. I due conduttori hanno espresso entusiasmo per questa nuova avventura, promettendo di portare un po’ di spensieratezza nelle case degli italiani. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30.

Subito dopo, sempre su Rai1, si potrà seguire “Camper in viaggio“, condotto da Tinto, Alessia Mancini e Umberto Broccoli, che giunge alla sua terza stagione. Questo show itinerante promette di portare gli spettatori in un viaggio alla scoperta delle bellezze italiane. Inoltre, “Camper con Peppone Calabrese” tornerà per il suo quarto anno, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30.

Nel pomeriggio, a partire dal 30 giugno, sarà la volta di “Estate in diretta“, condotto da Greta Mauro e Gianluca Semprini, con le incursioni di Gigi Marzullo. Mauro ha sottolineato l’importanza di raccontare non solo il costume estivo, ma anche l’attualità del momento. Infine, dal 8 giugno, alle 18.05, tornerà “Reazione a Catena” con Pino Insegno, dopo un anno caratterizzato da polemiche e incertezze. Mellone ha commentato che quest’anno il contesto è decisamente più sereno, e Insegno ha espresso entusiasmo per i nuovi giochi e il rinnovato studio.

I programmi del weekend su Rai1

Il weekend di Rai1 si arricchisce con “Unomattina Weekly“, che partirà sabato 7 giugno. Fabio Gallo e Giulia Bonaudi torneranno alla conduzione, affiancati dalla new entry Lorella Boccia. Gallo sarà anche co-conduttore di “Linea Blu Porti d’Italia“, in onda ogni sabato dalle 14.00 a partire dal 14 giugno, insieme a Donatella Bianchi. Quest’ultima ha dichiarato che il programma porterà gli italiani in vacanza, anche a coloro che non possono permetterselo, mostrando l’Italia vista dal mare.

Dal 7 giugno, ogni sabato alle 12.00, riprenderà “Linea Verde Illumina“, condotto da Francesco Gasparri e Valentina Caruso, con la partecipazione di sportivi di spicco come Yuri Chechi, Manuela Di Centa e Massimiliano Rosolino. Sempre il sabato, a partire dal 14 giugno, tornerà “Linea Verde Sentieri“, un programma che esplora le meraviglie naturali del nostro Paese, guidato da Giulia Capocchi e Lino Zaini.

Infine, “Linea Verde Estate” festeggia la sua 44esima edizione con una nuova coppia di conduttori, Flavio Montrucchio e Margherita Granbassi, che prenderanno il posto di Peppone e Angela Rafanelli. Confermata anche la seconda stagione di “Musica Mia“, in onda dal 1 giugno alle 14.00, con Marco Conidi e Lorella Boccia, che racconteranno la forza della musica popolare, dando voce a giovani artisti che scrivono in dialetto, un modo per connettere le nuove generazioni alle proprie radici culturali.

