Rai presenta i palinsesti autunno-inverno 2025/2026: fiction e novità in primo piano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La Rai ha svelato i suoi palinsesti per la stagione autunno-inverno 2025/2026, confermando il suo impegno nella produzione di fiction di qualità. La programmazione si distingue per una combinazione di titoli attesi, anniversari significativi e nuove proposte, il tutto mirato a soddisfare i gusti di un pubblico variegato. Con il ritorno di volti noti e l’introduzione di nuove storie, la televisione pubblica si prepara a un periodo ricco di emozioni e intrattenimento.

I ritorni di Rai 1: fiction di successo

Rai 1 apre la nuova stagione con due serie che hanno conquistato il pubblico: Blanca e Cuori, entrambe giunte alla terza stagione. La prima vede il ritorno di Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno nei panni dei protagonisti, affiancati da nuove entrate come Domenico Diele e Matilde Gioli. La serie, ispirata alla figura di una consulente ipovedente, continua a esplorare temi di giustizia e resilienza.

Per quanto riguarda Cuori, i protagonisti Pilar Fogliati e Matteo Martari torneranno a raccontare storie d’amore e casi medici ambientati nell’ospedale Molinette di Torino negli anni ’60. A completare il cast ci sarà Giulio Scarpati, che porterà ulteriore spessore alla narrazione.

Un evento da non perdere sarà la celebrazione del centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, che si terrà su Rai 1 con una selezione di quindici episodi de Il Commissario Montalbano. Luca Zingaretti riprenderà il suo iconico ruolo, offrendo al pubblico un viaggio nostalgico tra i misteri della Sicilia.

Novità e attese: storie originali e avventure

Tra le novità più attese c’è La ricetta della felicità, una serie che racconta storie di resilienza e seconde possibilità, con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. La narrazione si concentra su esperienze femminili, portando alla luce le sfide quotidiane e i legami che si creano tra le donne.

A dicembre, il pubblico potrà assistere al ritorno di Sandokan, con Can Yaman nel ruolo del leggendario pirata. La serie promette avventure mozzafiato, con un cast che include anche Alessandro Preziosi e Ed Westwick. Un altro atteso ritorno sarà Un Professore 3, dove Alessandro Gassmann e il resto del cast continueranno a seguire le vicende degli studenti della 5ªB, ormai prossimi all’esame di maturità.

In chiusura d’anno, Rai 1 presenterà la quinta e conclusiva stagione di Morgane – Detective geniale, una serie francese che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico italiano.

Rai 2 e Rai 3: titoli internazionali e storie di attualità

La stagione di Rai 2 si apre con Occhi di gatto, una serie live action ispirata all’anime degli anni ’80, che promette di riportare sullo schermo le avventure delle celebri ladre. A seguire, Estranei esplorerà l’incontro tra due realtà opposte nella provincia emiliana, con protagonisti Elena Radonicich e Kelum Giordano.

Rai 3, invece, si concentrerà su storie di attualità con il thriller Kabul, una coproduzione europea che vede Gianmarco Saurino tra i protagonisti. Inoltre, la rete offrirà docuserie come Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Vespucci, il viaggio più lungo, narrata dalla voce di Luca Ward.

Raiplay: contenuti freschi e giovani

La piattaforma RaiPlay continuerà a puntare su contenuti freschi e originali. Tra le nuove proposte ci sarà Hype, un racconto urbano sul sogno musicale di tre amici milanesi, e L’appartamento sold out, una moderna favola con Giorgio Pasotti. Inoltre, Nathan K. racconterà le sfide del primo stand-up comedian nero in Italia, mentre Tutta scena sarà un talent show narrativo che accompagnerà otto giovani artisti verso il palcoscenico di Broadway.

Sguardo al futuro: nuove storie nel 2026

Il 2026 si preannuncia ricco di nuove storie emozionanti. Rai 1 presenterà Balene – Amiche per sempre, con Veronica Pivetti e Carla Signoris, che racconterà la vita di due donne pronte a reinventarsi. Alessandro Gassmann tornerà in un ruolo inedito in Guerrieri – La regola dell’equilibrio, ispirato ai romanzi di Gianrico Carofiglio.

Un tema delicato come la sicurezza sul lavoro sarà al centro di L’altro ispettore, con Alessio Vassallo e Cesare Bocci. Luisa Ranieri interpreterà Eugenia Carfora in La Preside, una serie ispirata a una dirigente scolastica che ha cambiato il destino di molti giovani.

La programmazione di Rai continua a promettere storie coinvolgenti e significative, in grado di attrarre un pubblico sempre più ampio e diversificato.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!