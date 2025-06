Caterina Balivo chiude la stagione de La volta buona: un ringraziamento speciale al pubblico e allo staff

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La conduttrice Caterina Balivo ha concluso con successo l’ultima puntata della stagione di “La volta buona“, trasmessa su Rai Uno. Durante la diretta, Balivo ha condiviso con il pubblico alcuni dati significativi riguardo al programma, sottolineando l’importanza del supporto ricevuto nel corso dei mesi. La puntata ha segnato un traguardo importante, con la conduttrice che ha celebrato la duecentesima puntata dell’anno e un totale di 386 episodi trasmessi. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra che Balivo ha voluto mettere in evidenza, esprimendo gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito al successo del programma.

Un tributo allo staff e al pubblico

Caterina Balivo ha dedicato una parte significativa della trasmissione per ringraziare il suo staff, evidenziando il ruolo cruciale di ogni membro nel corso della stagione. Ha menzionato Dario, che ha guidato lo studio, Mirea in regia e Diletta e Gloria nella produzione. La conduttrice ha voluto sottolineare l’importanza del supporto del pubblico, affermando: “Fatemi ringraziare il pubblico perché ogni giorno ci avete dato fiducia, e non è scontato”. Questo riconoscimento evidenzia il legame speciale che si è creato tra la conduttrice e i telespettatori, i quali hanno seguito con interesse le avventure quotidiane del programma.

La sfida della fascia oraria

Caterina Balivo ha anche colto l’occasione per esprimere la sua gratitudine nei confronti di Angelo Mellone, Direttore del daytime della Rai. La conduttrice ha riconosciuto che la fascia oraria in cui va in onda “La volta buona” è particolarmente impegnativa. Ha dichiarato: “Grazie al Direttore Angelo Mellone, che ci ha affidato questa fascia non facile da sempre… Tuttavia ci ha sempre dato fiducia e mai imponendoci nulla”. Questo riconoscimento mette in luce la fiducia reciproca tra la conduttrice e la direzione, fondamentale per affrontare le sfide quotidiane del programma.

La soddisfazione di un lavoro di squadra

Nel corso della puntata, Balivo ha condiviso la sua soddisfazione per aver lavorato con uno staff così affiatato. Ha affermato: “Lavorare tutti i giorni vuol dire stare insieme, vuol dire confrontarci e vuol dire anche sbagliare… Ma vuol dire pure essere uniti anche nel momento in cui le cose non vanno”. Queste parole riflettono un forte spirito di squadra e un ambiente di lavoro positivo, elementi essenziali per il successo di un programma televisivo. La conduttrice ha voluto sottolineare che il lavoro di squadra è stato fondamentale per affrontare le sfide e celebrare i successi.

Un saluto affettuoso agli spettatori

Infine, Caterina Balivo ha voluto dedicare un ultimo ringraziamento agli autori del programma, che hanno contribuito a creare un’atmosfera di lavoro serena. Ha detto: “Grazie davvero a tutti gli autori che mi hanno permesso di lavorare serena tutti i giorni… Vi voglio bene”. Con questo affetto, ha augurato a tutti gli spettatori buone vacanze, sperando che possano trascorrere un periodo sereno. Questo messaggio finale ha chiuso la stagione in modo caloroso, lasciando un segno positivo nel cuore dei telespettatori.

