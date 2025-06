Rai Cinema celebra 25 anni con una programmazione estiva ricca di film e documentari

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Rai Cinema, la divisione cinematografica della Rai, si appresta a festeggiare un traguardo significativo: i 25 anni dalla sua fondazione. Questo anniversario non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere sul contributo che la Rai ha dato al cinema italiano. Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, e Adriano De Maio, Direttore Cinema e Serie TV, hanno annunciato una programmazione estiva che include una selezione di film, documentari e cortometraggi, evidenziando l’impegno della Rai nella promozione della cultura cinematografica.

Un anniversario significativo per il cinema italiano

Durante un incontro stampa, Paolo Del Brocco ha sottolineato l’importanza della Rai nel panorama cinematografico italiano, affermando che il suo sviluppo è stato possibile anche grazie al supporto della televisione pubblica. Rai Cinema è stata creata come spin-off per gestire i diritti dei prodotti audiovisivi e ha contribuito in modo significativo alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche. Del Brocco ha evidenziato come, nonostante la percezione che la Rai non trasmetta film, in realtà, dal 2022 al 2024, sono state programmate 160 prime serate, dimostrando un impegno costante nella promozione del cinema.

La programmazione estiva è concepita per celebrare questo importante anniversario, con un’offerta che include 100 titoli, tra cui 78 film, 7 documentari e 15 cortometraggi. Di questi, 31 sono prime visioni, offrendo così un’ampia gamma di contenuti per il pubblico. Del Brocco ha dichiarato che la missione di Rai Cinema è quella di scoprire e valorizzare nuovi talenti, seguendo l’intero processo distributivo, dal cinema alle piattaforme digitali.

I titoli in programmazione su Rai 1

La programmazione estiva di Rai Cinema prevede una serie di film di grande interesse. Su Rai 1, il ciclo “Scherzi del destino” inizierà il 25 giugno, presentando una selezione di commedie italiane. Tra i titoli in programma ci sono “Nessuno mi può giudicare” di Massimiliano Bruno, “Amore a domicilio” di Emiliano Corapi e “Bla Bla Baby” di Fausto Brizzi. Un momento clou sarà la trasmissione del classico “Pranzo di Ferragosto” di Gianni Di Gregorio, previsto per Ferragosto. Inoltre, il documentario “Posso Entrare? An ode to Naples” di Trudie Styler sarà trasmesso in seconda serata, arricchendo l’offerta culturale della rete.

La varietà di Rai 2 e Rai 3

Rai 2 presenterà opere diverse, tra cui il musical “The Land of Dreams” di Nicola Abbatangelo e il thriller “Come pecore in mezzo ai lupi” di Lydia Patitucci. Anche Rai 3 offrirà prime visioni interessanti, come “Palazzina Laf” di Michele Riondino e “Stranizza d’amuri”, esordio di Beppe Fiorello. Non mancherà un’altra commedia di Paolo Virzì, “Un altro ferragosto”. In occasione dei 25 anni di Rai Cinema, sarà presentata in prima tv “L’ordine del tempo” di Liliana Cavani.

Rai 3 dedicherà anche un ciclo intitolato “Mai visti prima”, che includerà titoli come “Felicità” di Micaela Ramazzotti e “La caccia” di Marco Bocci. Inoltre, il ciclo “25 anni di cinema d’autore” presenterà opere significative come “Hambus Papam” di Nanni Moretti e “Buongiorno, notte” di Marco Bellocchio. La rete si concentrerà anche sui cortometraggi con “I Corto d’opera”, un’iniziativa che mira a coinvolgere le nuove generazioni.

Rai Movie e Rai 5: un tributo al passato e al futuro

Rai Movie, parte integrante della programmazione estiva, presenterà titoli che hanno segnato la storia del cinema italiano. Tra i film in programmazione ci saranno “Nati stanchi” di Ficarra e Picone, “Miami Beach” dei Vanzina, “La Bestia nel cuore” di Cristina Comencini e “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini. Anche Rai 5 parteciperà a questa celebrazione con una selezione di opere prime e seconde, come “Le ragazze non piangono” di Andrea Zuliani in prima tv, e repliche di titoli come “Il cattivo poeta” di Gianluca Jodice e “Sulla giostra” di Giorgia Cecere.

Questa programmazione estiva rappresenta non solo un tributo ai 25 anni di Rai Cinema, ma anche un’opportunità per il pubblico di riscoprire il ricco patrimonio cinematografico italiano, attraverso una selezione di opere che spaziano dal passato al presente, con un occhio attento al futuro del cinema.

