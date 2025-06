Rai: cancellazioni e conferme nei palinsesti 2025, il futuro di Citofonare Rai Due in bilico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La Rai si prepara a una significativa ristrutturazione dei suoi palinsesti, con un taglio di 25 milioni di euro che porterà alla cancellazione di diversi programmi. Questa decisione ha suscitato reazioni tra i conduttori e il pubblico, con alcuni volti noti della televisione italiana che non torneranno nella prossima stagione. Tra i programmi più discussi c’è “Citofonare Rai Due“, condotto da Simona Ventura e Paola Perego, il cui futuro è ora incerto.

Tagli e cancellazioni: la rivoluzione dei palinsesti Rai

La decisione di ridurre il budget della Rai ha portato a una vera e propria rivoluzione all’interno della televisione pubblica italiana. Con un piano di tagli che coinvolge almeno dieci programmi, molti volti noti della rete si trovano a dover affrontare la chiusura delle loro trasmissioni. Tra i più colpiti ci sono Gigi Marzullo, Luisella Costamagna, Monica Setta, Pino Strabioli e Giorgio Zanchini. La cancellazione di “Sabato in diretta“, condotto da Emma d’Aquino, ha suscitato particolare attenzione, con la conduttrice che ha espresso il suo disappunto durante l’ultimo saluto al pubblico.

Questa situazione ha portato a un clima di incertezza all’interno della Rai, dove i dipendenti e i conduttori cercano di capire quali saranno le conseguenze di queste scelte. Il pubblico, dal canto suo, ha reagito con una certa sorpresa, considerando che molti di questi programmi avevano un seguito consolidato e una buona audience. La decisione di cancellare trasmissioni storiche ha sollevato interrogativi sulla direzione futura della rete e sulla sua capacità di attrarre il pubblico.

Il futuro di “Citofonare Rai Due”: in bilico tra conferme e cancellazioni

Uno dei programmi più discussi è “Citofonare Rai Due“, che ha visto la sua esistenza messa in discussione nelle ultime settimane. Davide Maggio, noto giornalista del settore, ha rivelato che ci sono dubbi sul futuro della trasmissione, nonostante la presenza di un pubblico affezionato. I fan di Simona Ventura e Paola Perego sembravano inizialmente tranquilli, convinti che il programma avrebbe continuato a mantenere la sua audience.

Tuttavia, le ultime indiscrezioni indicano che “Citofonare Rai Due” potrebbe non essere presente nei nuovi palinsesti, previsti per essere presentati a Napoli il 27 giugno. Massimo Galanto ha confermato che il programma è attualmente in fase di chiusura, ma ci sarebbero piani per un possibile recupero nella primavera del 2026, dopo la pausa invernale. La situazione rimane incerta e i fan attendono ulteriori aggiornamenti.

Nuove opportunità: Pierluigi Diaco e il suo “Bella Ma … di Sera”

Mentre alcuni programmi chiudono, altri si preparano a debuttare. Pierluigi Diaco, conduttore di “Bella Ma“, è stato confermato nel daytime di Rai Due e, a partire dal 14 settembre 2025, presenterà una nuova versione serale del suo programma. “Bella Ma … di Sera” sarà trasmesso per cinque domeniche, offrendo al pubblico un’opportunità di intrattenimento in prima serata.

Diaco potrebbe cercare una co-conduttrice per affiancarlo in questa nuova avventura. Si prevede che il suo nuovo partner sia un volto fresco e giovane, in grado di rappresentare i valori della nuova Rai. Questa scelta potrebbe rivelarsi strategica per attrarre un pubblico più ampio e diversificato, in un momento in cui la rete cerca di rinnovarsi e di rispondere alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione.

La Rai si trova dunque in un momento cruciale, dove le scelte fatte oggi potrebbero avere un impatto significativo sul futuro della televisione pubblica italiana. Con la cancellazione di programmi storici e l’introduzione di nuove proposte, il panorama televisivo si prepara a cambiare, lasciando il pubblico in attesa di scoprire quali saranno le novità della prossima stagione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!