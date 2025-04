Rai: cambiamenti in vista per la domenica pomeriggio della programmazione televisiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Rai sta valutando significative modifiche per il pomeriggio della sua rete ammiraglia, in risposta alla crescente concorrenza di Canale 5. Con programmi come “Amici” di Maria De Filippi e “Verissimo” di Silvia Toffanin che dominano gli ascolti, l’azienda pubblica sembra intenzionata a ristrutturare la sua offerta per la stagione televisiva 2025/2026. Le indiscrezioni, diffuse dal portale specializzato DavideMaggio.it, suggeriscono che il direttore del daytime Angelo Mellone stia progettando un cambiamento radicale per il palinsesto domenicale.

La sfida della domenica pomeriggio

Negli ultimi anni, la domenica pomeriggio è diventata un campo di battaglia tra le reti televisive, con la Rai che ha dovuto affrontare una concorrenza agguerrita. “Domenica In” di Mara Venier e “Da noi a ruota libera” di Francesca Fialdini si trovano a dover competere con i programmi di Canale 5, che hanno conquistato un vasto pubblico. Secondo le informazioni raccolte, l’intenzione di Mellone è quella di apportare cambiamenti significativi, per cercare di recuperare terreno e attrarre nuovamente gli spettatori.

Il portale DavideMaggio.it ha rivelato che la Rai potrebbe introdurre un contenitore pomeridiano che unisca diversi conduttori, tra cui la storica Mara Venier e, potenzialmente, Massimo Giletti, che potrebbe tornare in Rai dopo un lungo periodo. Questa nuova formula potrebbe rappresentare una strategia per diversificare l’offerta e attrarre un pubblico più ampio, creando un programma “multi tematico” che possa rispondere alle esigenze di diversi target.

Possibili cambiamenti per “Da noi a ruota libera”

Le novità non si fermano qui. Secondo le ultime indiscrezioni, “Da noi a ruota libera” potrebbe essere chiuso, con Nunzia De Girolamo pronta a prendere il posto di Francesca Fialdini. Questa mossa sarebbe strategica per contrastare il successo di “Verissimo“, che continua a ottenere ascolti elevati. Tuttavia, non è ancora chiaro se il programma di De Girolamo sarà integrato nel nuovo pomeriggio domenicale o se avrà uno slot autonomo.

Le probabilità che Francesca Fialdini venga riconfermata per la prossima stagione sembrano ridotte, secondo quanto riportato da DavideMaggio.it. La situazione attuale lascia aperte molte domande su come si evolverà il palinsesto della Rai e quali decisioni finali prenderanno i dirigenti dell’azienda.

Le aspettative per la nuova stagione

Con l’avvicinarsi della nuova stagione televisiva, l’attenzione è rivolta a come la Rai intenderà affrontare la sfida della domenica pomeriggio. La possibilità di un contenitore con più conduttori potrebbe rappresentare un cambio di rotta significativo, ma resta da vedere se queste modifiche saranno sufficienti per riconquistare il pubblico.

I dirigenti della Rai non hanno ancora comunicato decisioni definitive, lasciando spazio a speculazioni e attese. La prossima stagione si preannuncia ricca di novità, e gli appassionati di televisione saranno sicuramente curiosi di scoprire come si concretizzeranno questi cambiamenti.

