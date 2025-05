Rai 2 presenta “Mixed by Erry”: il film che racconta la storia di Enrico Frattasio e dei suoi fratelli

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Stasera, venerdì 9 maggio, Rai 2 offre al pubblico la prima visione di “Mixed by Erry”, un film diretto da Sydney Sibilia che esplora la vita di Enrico Frattasio, conosciuto come Erry, e dei suoi fratelli. Ambientata tra gli anni ’80 e ’90, la pellicola narra come i Frattasio, partendo dal quartiere di Forcella a Napoli, abbiano costruito un impero musicale attraverso la produzione e distribuzione di cassette pirata, diventando un fenomeno di rilevanza nazionale.

La trama del film

La storia di “Mixed by Erry” segue il percorso di Enrico Frattasio, un giovane con una grande passione per la musica. Inizialmente, Enrico lavora in un negozio di elettrodomestici, dove inizia a realizzare compilation su cassetta per amici e clienti. Con la chiusura del negozio, decide di dedicarsi completamente alla produzione di nastri pirata, coinvolgendo i suoi fratelli Peppe e Angelo. Questo trio riesce a dare vita al marchio “Mixed by Erry”, che in breve tempo diventa un simbolo di innovazione e creatività nel panorama musicale italiano.

Il marchio si diffonde rapidamente, conquistando non solo Napoli, ma anche il resto d’Italia e persino il mercato internazionale. Tuttavia, il successo non è privo di conseguenze. La crescente popolarità attira l’attenzione delle autorità e della malavita, portando a una serie di eventi che culminano con l’arresto dei fratelli Frattasio. La trama si sviluppa tra momenti di grande entusiasmo e sfide legali, offrendo uno spaccato della vita di chi ha osato sfidare il sistema.

Il cast e la produzione

“Mixed by Erry” vanta un cast di attori talentuosi, con Luigi D’Oriano nel ruolo di Enrico Frattasio. Accanto a lui, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo interpretano i suoi fratelli Peppe e Angelo, mentre Francesco Di Leva assume il ruolo del capitano della Guardia di Finanza. Cristiana Dell’Anna completa il cast nei panni di Marisa. La regia è affidata a Sydney Sibilia, già noto per il suo lavoro nella saga “Smetto quando voglio”, il che promette una narrazione coinvolgente e dinamica.

La pellicola ha ottenuto un riconoscimento significativo nel 2023, ricevendo tre Nastri d’Argento: Miglior commedia, Miglior scenografia, grazie al lavoro di Tonino Zera, e Miglior casting director, assegnato a Francesca Borromeo. Questi premi testimoniano non solo la qualità artistica del film, ma anche l’importanza della storia che racconta.

La reazione di Enrico Frattasio al film

Enrico Frattasio ha avuto l’opportunità di assistere a una proiezione in anteprima del film che narra la sua vita e quella dei suoi fratelli. In merito alla sua esperienza, ha dichiarato: “Francamente non capita tutti i giorni di andare al cinema e vedere te stesso nello schermo. Mi viene difficile dare un giudizio così su due piedi. Posso però dire che Sydney è bravissimo, questo è fuori discussione, è stato in grado di rappresentare la Napoli del tempo sia pure romanzando e amplificandone vari aspetti”. Le parole di Frattasio evidenziano l’importanza del film non solo come opera cinematografica, ma anche come testimonianza di un’epoca e di una cultura che ha segnato profondamente la storia musicale italiana.

