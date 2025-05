Rai 1 conferma i programmi del daytime per la stagione 2025/2026: novità e riconferme

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Rai 1 ha ufficializzato la programmazione del daytime per il prossimo anno, confermando i volti noti e i format di successo che accompagneranno il pubblico dal lunedì al venerdì. Mentre si preannunciano cambiamenti nei pomeriggi del weekend, con possibili avvicendamenti tra i conduttori, il palinsesto infrasettimanale rimarrà sostanzialmente invariato. Tra le novità, si segnala l’arrivo di Elisa Isoardi al sabato, mentre la domenica potrebbe subire una vera e propria rivoluzione.

Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla alla guida di Unomattina

Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla continueranno a condurre Unomattina per il terzo anno consecutivo. La coppia, che ha dimostrato di saper coinvolgere il pubblico, chiuderà l’attuale stagione il 30 maggio e riprenderà a settembre. Questo è un evento significativo, poiché la trasmissione non aveva visto una riconferma di conduttori per così tanto tempo dal periodo di Franco Di Mare e Francesca Fialdini, che hanno guidato il programma dal 2014 al 2017. La scelta di mantenere Ossini e Ferolla al timone riflette la volontà di Rai 1 di puntare su volti familiari e apprezzati dal pubblico.

Il 30 maggio segnerà anche il saluto di Eleonora Daniele e Antonella Clerici, che si prenderanno una pausa estiva prima di tornare a settembre con i loro programmi, Storie Italiane e È Sempre Mezzogiorno. Questi cambiamenti sono parte di una strategia più ampia per mantenere alta l’attenzione del pubblico e rinnovare l’interesse per i contenuti offerti.

La Volta Buona di Caterina Balivo: terza stagione in arrivo

Caterina Balivo festeggia la terza stagione del suo programma La Volta Buona, che ha mostrato una crescita significativa negli ascolti e una maggiore definizione della sua identità. Dopo il successo ottenuto durante il Festival di Sanremo, il programma ha saputo conquistare il pubblico con contenuti freschi e coinvolgenti. La trasmissione continuerà fino al 27 giugno, per poi riprendere a settembre con nuove puntate.

La Balivo ha saputo costruire un format che si distingue per la sua capacità di affrontare temi attuali e di coinvolgere gli spettatori in modo diretto. Questo approccio ha contribuito a rafforzare il legame con il pubblico, rendendo La Volta Buona uno dei programmi di punta del daytime di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta: conferme importanti

Un altro elemento di continuità nel palinsesto di Rai 1 è rappresentato dalla soap opera Il Paradiso delle Signore, che continuerà a essere trasmessa alle ore 16. Il 26 maggio riaprirà il set per la nuova stagione, confermando il successo di un format che ha saputo attrarre un vasto pubblico. La soap, che racconta le storie di vita e amore in un grande magazzino degli anni ’60, ha saputo rinnovarsi nel tempo, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Alberto Matano, noto per il suo stile diretto e coinvolgente, continuerà a condurre La Vita in Diretta per il sesto anno. Anche lui si fermerà a fine giugno per una pausa estiva, prima di tornare a settembre con nuove storie e approfondimenti. La sua presenza nel programma ha contribuito a renderlo un appuntamento fisso per molti telespettatori, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama informativo del pomeriggio di Rai 1.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!