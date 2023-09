“Ragnarok 4”: quando uscirà la prossima stagione su Netflix?

Ragnarok è una delle serie Netflix più acclamate dalla critica negli ultimi tempi. È da poco uscita la terza stagione ma i fan non vedono l’ora di conoscere il futuro della serie. Ci sarà una quarta stagione? Tra quanto uscirà? Visto l’interesse crescente nei confronti della serie e della mitologia norrena, i fan non hanno dubbi. Qual è l’opinione della produzione della serie?

L’atmosfera nordica e la mitologia norrena sono sempre presenti all’intero di questa serie tv. Questi aspetti, uniti ad un crescente interesse del pubblico nei confronti della terza stagione, hanno portato i fan a chiedersi se vedranno mai una quarta stagione dello show. Le notizie riguardanti lo show non sono molto incoraggianti. La volontà di Netflix infatti, è quella di chiudere Ragnarok con questa terza ed ultima stagione dello show.

I fan dello show, ambientato nel luogo teatro della leggendaria battaglia tra i giganti e le divinità norrene, dovranno dunque rassegnarsi. Nonostante l’interesse crescente dei fan, Netflix è abbastanza rigida su queste decisioni. Il successo di una serie tv per una piattaforma di streaming è dato dal seguito del pubblico. In particolar modo, gli elementi cruciali per uno show sono i primi giorni di lancio. Nel caso in cui una serie dovesse ottenere un successo sotto la media nelle prime settimane, difficilmente verrebbe rinnovata.

La serie Ragnarok ha debuttato sulla popolare piattaforma di streaming nel 2020, dopo 3 stagioni dunque siamo giunti alla fine, per adesso. Magari in futuro si deciderà di riprendere il progetto per approfondire le varie trame presenti all’interno dello show. Nel caso in cui foste interessati a recuperarla, vi lasciamo la sinossi della prima stagione: