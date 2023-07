Rachel Zegler ha spiegato il motivo per cui la fiaba “Biancaneve” dovrebbe essere modernizzata

Dopo il debutto del live action dedicato alla Sirenetta, Disney si sta preparando ad una nuova rivisitazione. Si tratta di uno dei cartoni animati più famosi ed apprezzati dal pubblico, Biancaneve. Come accaduto anche in passato però, le notevoli differenze con il cartone hanno provocato molte proteste da parte dei fan. L’attrice protagonista del live action, Rachel Zegler, ha parlato di come la fiaba dovrebbe essere modernizzata, cercando forse di spegnere le critiche dei fan.

Le proteste dei fan nascono soprattutto dalla diffusione delle prime immagini dal set, che evidenziano alcune scelte riguardanti il cast e soprattutto la trama della storia. La sceneggiatura di Greta Gerwig infatti, è notevolmente differente dalla classica produzione Disney del 1937, discostandosi dal canovaccio della fiaba dei fratelli Grimm. Il fatto di voler rendere la fiaba più inclusiva e meno offensiva, ha provocato una vera e propria rivolta dei fan amanti della fiaba, che accusano la produzione di voler stravolgere completamente il senso della fiaba.

È recente infatti, la notizia della volontà di voler sostituire i famosissimi “sette nani” con alcune creature magiche e di non voler inserire all’interno del cast dei personaggi la figura del tanto amato Principe nella funzione che ha sempre rivestito. La stessa protagonista del futuro live action si discosta totalmente dal personaggio di Biancaneve. Rachel Zagler infatti ha origini polacche e colombiane, la sua pelle è più olivastra che nivea. La trama e lo stesso nome della fanciulla rispecchia proprio le sue caratteristiche fisiche: “una pelle bianca come la neve”.

La stessa attrice ha deciso di esporsi, dichiarando che la storia deve essere modernizzata, rendendosi paladina di un cambiamento necessario, visibile soprattutto nelle ultime produzioni Disney. La stessa caratteristica degli aiutanti, ovvero i sette nani, verrebbe meno. In principio la loro statura gli avrebbe permesso di entrare in miniera per lavorare. Con questo stravolgimento assumeranno anche loro una funzione differente. Non conosciamo nel dettaglio lo storytelling ma sicuramente la protagonista non avrà bisogno del Principe per salvarsi, dimostrando la sua indipendenza. Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità per poter valutare questi stravolgimenti di trama.