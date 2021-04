Rachael Leigh Cook reciterà nel film Netflix “A Tourist’s Guide to Love”

In esclusiva su Variety, Rachael Leigh Cook sarà protagonista del film originale di Netflix “A Tourist’s Guide to Love”

A Tourist’s Guide to Love: la trama

Il film è basato su un’idea originale dell’attrice con Eirene Donohue che scriverà la sceneggiatura. Nel film, dopo una rottura inaspettata, un dirigente di viaggio (Cook) accetta di partire sotto copertura per il Vietnam con l’intenzione di conoscere l’industria del turismo del paese. Durante il viaggio è accompagnata da una guida turistica vietnamita con la quale vive una serie di avventure quando decidono di dirottare il tour bus per esplorare la vita e l’amore fuori dai sentieri battuti.

Oltre a recitare Rachael Leigh Cook produrrà il film. Naturalmente non sarà sola, ci sarà anche Jim Head della Head First Productions ed infine Joel S. Rice e Lydia Storie della Muse Entertainment come produttori esecutivi.

Gli impegni di Rachael Leight Cook e Eirene Donohue

Questo non è il primo film di Netflix a cui la Cook ha lavorato negli ultimi anni. In precedenza ha recitato e prodotto il film “Love, Guaranteed”. Altri recenti ruoli includono i film per la Hallmark “Cross Country Christmas”, “A Blue Ridge Mountain Christmas” e i tre film della serie “In the Vineyard”. È nota per i suoi ruoli da protagonista in film come “Kiss Me” (She’s All That), “Josie and the Pussycats” e per il suo lavoro di voce nei videogiochi nei franchise “Final Fantasy” e “Star Wars: The Old Republic”.

Eirene Donohue ha realizzato quattro film nell’ultimo anno, tra cui “A Sugar & Spice Holiday”, “A Christmas Spark” e “Christmas Cheer”. Attualmente sta sviluppando il suo lungometraggio autobiografico “Time Out” con Lucy Liu, con la quale si affiancherà alla regia. Ha anche scritto “Ladies Man: A Made Movie” per MTV e ha venduto il film “Girls ‘Night Out” a Lionsgate con la Laurence Mark Productions.

Francesca Reale

02/04/2021