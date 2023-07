Questa scena in “Matrix” ha scatenato un’ondata di parodie senza precedenti

Matrix (The Matrix) è un film di fantascienza del 1999 in stile cyberpunk scritto e diretto dai fratelli Andy e Larry Wachowski. Il film, che ha vinto numerosi premi, tra cui quattro Oscar, ha avuto un forte impatto culturale e vi sono state numerose opere che vi fanno riferimento. Nel 2012 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Il film è noto per la diffusione e l’evoluzione dell’uso dell’effetto speciale conosciuto come bullet time.

Matrix, la trama

Thomas Anderson / Neo (Keanu Reeves) è un programmatore della Metacortex, virtuoso cittadino di giorno, mentre di notte è un pericoloso hacker. A causa dei suoi illeciti, è tenuto sotto osservazione dagli agenti Smith (Hugo Weaving), Brown e Jones, che gli inseriscono una cimice nel corpo per controllarlo.

Incontra un’altra hacker, Trinity (Carrie-Anne Moss), che gli propone di seguirlo per conoscere il suo capo Morpheus (Laurence Fishburne) ,il quale gli spiegherà tutto riguardo ad una realtà chiamata Matrix.

Neo accetta incuriosito, e dopo averlo liberato dalla cimice, Trinity lo conduce da Morpheus, il quale lo pone di fronte ad una scelta: continuare a vivere la vita come l’ha conosciuta fino a quel momento, oppure scoprire la verità. Neo decide di rischiare e si risveglia in una realtà totalmente diversa, un mondo post-apocalittico del XXIII secolo dove le macchine controllano tutto e utilizzano gli uomini come fonte di energia.

La famosa scena del film

Per i fan del limbo, non potevamo non includere la famosa sparatoria sul tetto in cui Neo schiva tutti i proiettili rischiando il colpo della strega. Questa scena è diventata così iconica che ha scatenato un’ondata di meme e parodie senza precedenti, incluso il remake firmato Lego. Qui di seguito la famosa scena di “Matrix“, diventata un vero e proprio cult.