Questa scena epica in “Chiedimi se sono felice” è parte integrante della storia della commedia italiana

Chiedimi se sono felice è un film commedia del 2000 del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, diretto da loro e da Massimo Venier. La colonna sonora del film è stata affidata a Samuele Bersani. La pellicola è il terzo film del trio. Il film, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 15 dicembre 2000, ha incassato 28458894 €, risultando il maggior successo commerciale del trio, seguito da Così è la vita.

Chiedimi se sono felice, la trama

Chiedimi se sono felice, film diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo, insieme a Massimo Venier, racconta la storia di tre amici che si ritrovano dopo moltissimo tempo in una situazione del tutto particolare. L’occasione è la grave malattia che ha travolto Aldo, che ora vorrebbe salutare per l’ultima volta Giovanni e Giacomo, prima di andarsene per sempre. Tra i due, però, anni prima c’era stata una forte lite per una donna che entrambi amavano molto, Marina (Marina Massironi). Durante il viaggio per andare dal loro amico delirante, i due ricordano il passato tra momenti esilaranti e ferite ancora vive. Tutto ha inizio quando tre anni prima il trio decide di mettere in scena uno spettacolo teatrale: il Cyrano de Bergerac.

La famosa scena del film

Nel 1997 il trio sta preparando il proprio spettacolo, decidendo di rappresentare il Cyrano de Bergerac. Per la parte del personaggio di Rossana è stata scelta Francesca, la nuova fidanzata di Aldo, la quale però scopre che quest’ultimo l’ha tradita e lo lascia infuriata. L’unica loro conoscente interessata alla parte è Silvana, e per non farla entrare subito nel cast i tre svolgono dei provini, che hanno esito disastroso, quindi alla fine ripiegano su di lei. Una scena entrata nell’immaginario collettivo italiano dove alcune battute si usano ancora nel linguaggio colloquiale di oggi. Qui di seguito la famosa scena di “Chiedimi se sono felice”.