Quentin Tarantino svela il titolo e nuovi dettagli sul suo decimo (e forse ultimo) film

Il regista Quentin Tarantino è sicuramente uno dei più noti e celebri nel panorama Hollywoodiano. Già da un po’ ha iniziato a lavorare al suo decimo film che sembrerebbe essere anche l’ultimo della sua carriera. Dopo il grande successo ottenuto con opere come Pulp Fiction, Le Iene, Kill Bill e molti altri, il regista avrebbe deciso di firmare una carriera di enormi successi con questo ultimo film.

Dopo un lungo silenzio il regista ha deciso di svelare in un’intervista quello che sarà il titolo del prossimo film: The Movie Critic. Sempre secondo altri rumors, la produzione dovrebbe iniziare il prossimo autunno. Tarantino si è dichiarato già pronto a tornare sulle scene come regista e, probabilmente, farlo per l’ultima volta.

Secondo quanto affermato, lo script sarebbe ormai vicinissimo dall’essere terminato. Queste tutte le informazioni provenienti da Tarantino che per il momento ha deciso di non svelare nessuna informazione ulteriore. Alcuni indizi hanno portato però ad ipotizzare che possa trattarsi di una storia incentrata su Pauline Kael, una delle più influenti critiche cinematografiche di tutti i tempi, morta nel 2001.

Al momento non sappiamo quale sarà la casa di produzione a cui il regista vuole affidare questo suo progetto ma ci potrebbero essere delle preferenze. A quanto pare, lo script è stato già visionato da possibili finanziatori del film e tra questi ricoprirebbe una posizione speciale la Sony. Quest’ultima ha prodotto già l’ultimo film di Tarantino ”C’era una volta a…Hollywood”.

Probabilmente il film sarà l’ultimo che chiuderà una brillante carriera. Già nel 2012 Tarantino aveva anticipato il suo progetto di arrivare a girare in totale dieci film nella sua carriera. Dopodichè si sarebbe fermato. Questo perchè, come lui stesso ha affermato, ritiene che nel tempo i registi non migliorino, anzi. Proprio per questo non vuole rischiare di rovinare la sua carriera con film senza valore.

Per ora non possiamo sapere se questo sarà effettivamente l’ultimo film di Tarantino, sicuramente le aspettative sono già molto alte nonostante l’opera sia solo nelle prime fasi. Non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti a riguardo.

