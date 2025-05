Quentin Tarantino rivela il suo film Marvel preferito: Thor: Ragnarok

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Con l’attesa crescente per il sequel di “C’era una volta a Hollywood“, intitolato “The Continuing Adventures of Cliff Booth“, diretto da David Fincher e interpretato da Brad Pitt, torna alla ribalta una vecchia intervista di Quentin Tarantino. In questa conversazione con Empire Magazine, il regista ha condiviso la sua opinione su un film della Marvel che ha suscitato dibattito tra i fan: “Thor: Ragnarok“.

L’opinione di Tarantino su Thor: Ragnarok

Durante l’intervista, Tarantino ha rivelato di non essere sempre stato aggiornato sui film tratti dai fumetti, ammettendo di aver visto solo “Wonder Woman” e “Black Panther” al cinema. Tuttavia, ha deciso di recuperare alcuni titoli della Marvel in preparazione per “Avengers: Endgame“. Tra i film che ha visionato, ha menzionato “Captain America: Civil War” e “Doctor Strange“, ma ha riservato parole particolarmente entusiastiche per “Thor: Ragnarok“.

“Mi è piaciuto tantissimo. È stato il mio preferito della serie dai tempi di ‘The Avengers‘ – decisamente il mio preferito”, ha dichiarato Tarantino. Questa affermazione ha colto di sorpresa molti, considerando che “Thor: Ragnarok“, diretto da Taika Waititi, ha ricevuto critiche miste, con alcuni fan che sostenevano che il film avesse alterato l’immagine del Dio del Tuono. Nonostante ciò, il regista di “Pulp Fiction” ha trovato nel film una freschezza e un’energia che lo hanno colpito profondamente.

Il contesto di Thor: Ragnarok

“Thor: Ragnarok” è il terzo capitolo della saga dedicata al supereroe Marvel, uscito nel 2017. Il film ha visto un cambio di tono rispetto ai precedenti, abbracciando un approccio più comico e leggero, grazie alla direzione di Waititi. La pellicola ha presentato un cast stellare, tra cui Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Tom Hiddleston come Loki e Cate Blanchett nei panni di Hela, la potente antagonista.

La trama ruota attorno alla lotta di Thor per salvare Asgard dalla distruzione, affrontando nemici sia nuovi che familiari. La combinazione di azione, umorismo e una colonna sonora accattivante ha reso “Thor: Ragnarok” un successo al botteghino, contribuendo a ridefinire il personaggio di Thor all’interno dell’universo cinematografico Marvel. La scelta di Tarantino di elogiare questo film mette in evidenza come le diverse visioni artistiche possano coesistere e influenzarsi reciprocamente.

Le recenti dichiarazioni di Tarantino

Oltre a discutere del suo film Marvel preferito, Tarantino ha anche parlato di altri progetti cinematografici che lo hanno colpito negli ultimi tempi. In interviste più recenti, ha menzionato due nuovi film che ha apprezzato, suscitando curiosità tra i suoi fan. Sebbene i titoli specifici non siano stati rivelati in questo contesto, l’interesse per le sue opinioni rimane alto, specialmente in vista dei suoi futuri progetti.

In un’epoca in cui i film della Marvel dominano il panorama cinematografico, le dichiarazioni di un regista del calibro di Tarantino offrono uno spunto interessante per riflettere su come la narrativa e la creatività possano evolversi. Con la sua capacità di raccontare storie uniche e coinvolgenti, Tarantino continua a influenzare il mondo del cinema, sia attraverso i suoi lavori che attraverso le sue opinioni su opere altrui.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!