Quentin Tarantino pubblica una serie di libri sul making of dei suoi film: ecco i dettagli

Il celebre regista californiano Quentin Tarantino ha recentemente siglato un accordo con Insight Editions per la creazione di una serie di libri dedicati al dietro le quinte dei suoi dieci lungometraggi. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i fan di scoprire aneddoti e dettagli inediti sulla realizzazione delle opere del regista. La prima pubblicazione, incentrata su “C’era una volta a… Hollywood“, è prevista per il prossimo 11 novembre negli Stati Uniti.

La serie di libri sul making of di Tarantino

L’accordo stipulato tra Tarantino e Insight Editions prevede la realizzazione di almeno tre volumi, a partire da “The Making of Quentin Tarantino’s Once Upon a Time in Hollywood“. Questo libro si inserisce in una serie più ampia che comprenderà tutti i film del regista, in seguito a un accordo iniziale con Little Brown. Sebbene l’accordo preveda un totale di dieci lungometraggi, il regista deve ancora completare il suo decimo film, che si prevede sarà il suo ultimo.

Dopo la pubblicazione di “C’era una volta a… Hollywood“, i successivi volumi saranno dedicati a “Bastardi senza gloria” e “Django Unchained“, con date di uscita fissate rispettivamente per il 2026 e il 2027. Ogni libro conterrà un’introduzione scritta dallo stesso Tarantino, mentre gli attori del cast condivideranno i loro ricordi e le loro esperienze vissute sul set, arricchendo ulteriormente il contenuto con aneddoti personali.

La passione di Tarantino per la scrittura

Quentin Tarantino ha sempre dimostrato una forte inclinazione per la scrittura, tanto che ha dichiarato in diverse occasioni di voler dedicarsi a questa attività a tempo pieno una volta conclusa la sua carriera di regista. “C’era una volta a… Hollywood” ha già visto una novellizzazione, focalizzata sul personaggio di Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt. Questo romanzo ha anche fornito spunti per un sequel spinoff, attualmente in fase di sviluppo per Netflix, diretto da David Fincher. Tarantino ha redatto la sceneggiatura originale, inizialmente concepita per il suo decimo lungometraggio, “The Movie Critic“, progetto poi accantonato per dedicarsi ad altre iniziative.

Retroscena e aneddoti dal set

Per i libri in arrivo, il giornalista e scrittore Jay Glennie avrà accesso a dettagli esclusivi sulla lavorazione di “C’era una volta a… Hollywood“. Tra i retroscena, ci saranno le esperienze di attori di spicco come Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, che hanno dato vita ai loro personaggi in modo memorabile. DiCaprio, ad esempio, ha rivelato di aver attinto a numerose storie di guerra per interpretare Rick Dalton, un attore in difficoltà nel mantenere la propria carriera.

In un estratto del libro condiviso da Deadline, DiCaprio ha parlato del suo legame con il personaggio: “Ho venticinque amici che conosco da trent’anni e metà di loro sono attori, grandi attori. Ho avuto un legame incredibile con Rick Dalton perché conosco quella storia così bene”. L’attore ha sottolineato come la carriera di un attore possa dipendere da una combinazione di talento, fortuna e preparazione, elementi che hanno caratterizzato il percorso di molti dei suoi amici nel mondo dello spettacolo.

Questa serie di libri promette di offrire ai lettori un’immersione profonda nell’universo di Tarantino, rivelando non solo il processo creativo dietro le sue opere, ma anche le dinamiche umane che si sviluppano sul set.

