Quentin Tarantino ha comprato un cinema a Los Angeles

L’amore per il cinema di Quentin Tarantino è sconfinato; talmente tanto da arrivare a comprare un cinema nella sua amata Los Angeles, terra che lo ha cresciuto e formato sin da piccolo a pane e film.

Il regista annunciato di aver acquistato il Vista Theatre di Los Angeles.

L’annuncio del regista

Durante l’episodio più recente del podcast “Armchair Expert” di Dax Shepard, Tarantino ha discusso del futuro del cinema, commentando che alcune delle grandi catene cinematografiche che hanno chiuso a causa della pandemia di COVID-19 “meritavano di andarsene”.

“Non mi piace mai la chiusura di un cinema, ma alcuni di questi esercenti che stanno andando, meritano di andarci. Hanno comunque tolto tutta la particolarità dei film, alcune di queste catene”, ha detto Tarantino a Shepard, spiegando che non crede che un cinema dovrebbe “ricreare il mio salotto”.

Ma Tarantino ha detto che pensa che i cinema boutique “prolifereranno davvero in questo periodo” – e poi ha annunciato il suo acquisto del Vista Theatre a Los Feliz, con l’intenzione di aprirlo intorno a Natale.

Quentin Tarantino e il suo Vista Theatre

“Quando abbiamo aperto il New Beverly circa due settimane fa, a giugno, abbiamo fatto il tutto esaurito ogni singolo spettacolo. E annuncerò qui una cosa che la gente non sa ancora: ho comprato il Vista. Probabilmente lo apriremo intorno a Natale. E ancora, solo film”, ha detto Tarantino. “Ma non sarà una casa di revival: mostreremo nuovi film che usciranno in cui ci danno una copia cinematografica, mostreremo cose nuove. Non sarà come il New Beverly, il New Beverly ha la sua atmosfera. Il Vista è come un gioiello della corona. Quindi saranno le migliori stampe, mostreremo film più vecchi, ma saranno come i film più vecchi in cui puoi tenere un fidanzamento di quindici giorni”.

Federica Contini

06/07/2021