“Queer”: il nuovo adattamento di Luca Guadagnino con Drew Starkey

“Queer“, il romanzo semi-autobiografico di William S. Burroughs, sta per essere adattato per il grande schermo da Luca Guadagnino. Il film accoglie nel cast una new entry, Drew Starkey, noto per il suo ruolo nella serie Netflix “Outer Banks”, che andrà ad affiancare il protagonista Daniel Craig.

La trama del romanzo segue le vicende di Lee, un americano emarginato che decide di vivere nella decadente Città del Messico.

Durante i suoi peregrinaggi nei bar ai margini della città, frequentati da studenti americani, soldati in congedo ed altri emarginati, Lee si innamora di Allerton, un militare della Marina Militare tossicodipendente. Insieme intraprendono un viaggio nel Sud America alla ricerca di una droga di nome Yage.

Il cast e le riprese dell’adattamento diretto da Luca Guadagnino

Drew Starkey dovrebbe interpretare un giovane uomo di cui Lee si innamorerà perdutamente, probabilmente proprio Allerton. Nel cast figurano anche Lesley Manville, Jason Schwartzman ed Henry Zaga. Le riprese del film dovrebbero cominciare entro la fine del mese presso i rinnovati Cinecittà Studios, dove verrà ricostruita parte di Città del Messico.

Luca Guadagnino, con la sua Frenesy Film, produrrà il progetto insieme a The Apartment, società del gruppo Fremantle, già dietro la produzione di “Bones and All”, e a Fremantle North America.

La sceneggiatura del film è stata adattata dal drammaturgo Justin Kuritzkes, già autore della commedia “Challengers”, diretta sempre da Guadagnino e con la presenza di Zendaya e Josh O’Connor.

Drew Starkey, alla sua prima grande produzione per il grande schermo, è chiamato ad interpretare una parte molto simile a quella che l’ha reso famoso, Rafe Cameron, un ragazzo dipendente dalla cocaina e con forti problemi d’identità. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti, in attesa di scoprire la data d’uscita di “Queer“.

Conclusioni

“Queer” di Luca Guadagnino, adattamento del romanzo semi-autobiografico di William S. Burroughs, promette di essere un film importante per il cinema italiano.

Il cast è interessante, con Drew Starkey che si unirà a Daniel Craig, e le riprese cominceranno presto. Non vediamo l’ora di scoprire il risultato finale e di vedere come si destreggerà Starkey in un ruolo così delicato.