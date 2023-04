“Quasi a modo”: trailer e curiosità sul nuovo film Disney+

Dal prossimo 20 aprile approda su Disney+ la nuova commedia formato famiglia, dal titolo “Quasi a modo“. Il gioco di parole del titolo è un riferimento al personaggio di Quasimodo, del gobbo di Notre Dame, scopriamo curiosità e trailer.

Una scena dal film “Quasi a modo”

Una commedia leggera per rileggere Victor Hugo su Disney+

Arriverà il prossimo 20 aprile sulla piattaforma Disney+ questa commedia per tutta la famiglia che rilegge in modo leggermente irriverente il noto gobbo nato dalla penna di Victor Hugo, intitolandosi “Quasi a modo”.

In questa buffa rilettura de Il gobbo di Notre Dame, prodotta prettamente per la distribuzione sulla piattaforma, Quasi è il protagonista che ben conosciamo – una persona gobba e bruttina che aspira a trovare il vero amore – ma in questo caso si ritrova, suo malgrado, al centro di una faida sanguinolenta quando il Papa gli commissiona l’assassinio del re di Francia e, contemporaneamente, il re di Francia gli commissiona l’assassinio del Papa, in una girandola di equivoci paradossali.

Il risultato finale sembra essere quello di una bonaria commedia demenziale che ambisce alla parodia ed alla satira farsesca, intenta ad essere buffa e irriverente ma senza dimenticarsi il target: il pubblico all family di Disney+.

Alla regia del film c’è Kevin Heffernan, noto attore comico in patria, appartenente al gruppo di comici denominato Broken Lizards, già autori della commedia Super Troopers 2. Il protagonista, invece sarà interpretato da Steve Lemme, anch’esso parte del gruppo di comici in questione.

Quasi a modo: il trailer del film

Si può ben dire, insomma, che sembrerebbe ci troveremo di fronte ad un film “quasi a modo”, più che ad una vera e propria rilettura sarcastica e fantasiosa. Vediamo di seguito il trailer, prima di attendere a mani congiunte l’approdo di questa buffa commediola su Disney+.