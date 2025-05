Quarto grado: anticipazioni e ospiti della puntata del 30 maggio su Retequattro

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma di approfondimento “Quarto Grado” torna in onda venerdì 30 maggio alle 21.25 su Retequattro, con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Questo appuntamento settimanale si propone di analizzare i casi di cronaca nera più discussi, offrendo spunti di riflessione e aggiornamenti sulle indagini in corso. La puntata di questa settimana si preannuncia ricca di contenuti, con focus su casi emblematici e la partecipazione di esperti del settore.

Il caso di Chiara Poggi: nuovi sviluppi e indagini

Uno dei casi che verrà trattato durante la trasmissione è quello di Chiara Poggi, una giovane di 26 anni assassinata il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. La vicenda ha riacceso l’interesse del pubblico grazie a nuove piste investigative e a ipotesi che si stanno facendo strada. In particolare, si parlerà dell’impronta 33, attribuita ad Andrea Sempio, che è stata oggetto di discussione e mai esaminata fino a poche settimane fa. Recentemente, Sempio è tornato nel registro degli indagati per l’omicidio di Chiara, un’evoluzione che ha suscitato interrogativi e speculazioni tra gli appassionati di cronaca nera.

La trasmissione si propone di analizzare le varie sfaccettature di questo caso, ponendo l’accento sulle testimonianze e sugli sviluppi più recenti. La complessità della vicenda, unita alla presenza di consulenze contrastanti, rende questo caso uno dei più intriganti della cronaca italiana. Gli esperti invitati in studio forniranno le loro opinioni e analisi, contribuendo a un dibattito che si preannuncia acceso e coinvolgente.

La morte di Lily Resinovich: un mistero da chiarire

Un altro caso che verrà esaminato è quello di Lily Resinovich, trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. La 63enne è al centro di un’indagine che ha visto come unico indagato il marito Sebastiano Visintin. Quest’ultimo ha sempre sostenuto la propria innocenza, dichiarando: «Non le ho mai fatto del male». La trasmissione si concentrerà sulle circostanze che hanno portato alla morte di Lily e sulle indagini che hanno seguito il ritrovamento del suo corpo.

Il caso di Lily ha sollevato numerosi interrogativi, non solo riguardo alla dinamica della sua morte, ma anche sul contesto familiare e le relazioni interpersonali. La puntata offrirà uno spazio per riflettere su questi aspetti, con l’intervento di esperti che analizzeranno le evidenze e le testimonianze raccolte fino ad oggi.

Ospiti e esperti in studio

La puntata di “Quarto Grado” vedrà la partecipazione di diversi esperti e ospiti, tra cui Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello. Questi professionisti porteranno le loro competenze e visioni sui casi trattati, arricchendo il dibattito con analisi dettagliate e commenti informati.

Inoltre, il programma mantiene un forte legame con il proprio pubblico, grazie alla community dei “quartograders”, che interagisce attivamente attraverso i social media durante la diretta. Questo coinvolgimento permette di creare un dialogo diretto tra gli spettatori e il programma, rendendo l’esperienza ancora più interattiva e coinvolgente.

La puntata di venerdì promette di essere un’importante occasione per approfondire temi di rilevanza sociale e giuridica, mantenendo alta l’attenzione su casi che continuano a suscitare interesse e dibattito.

