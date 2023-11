Quando esce Lupin 4 la serie TV di Netflix? Le anticipazioni del caso

Dopo l’approdo della terza stagione di Lupin su Netflix, molti iniziano a chiedersi quando esce Lupin 4, la serie con Omar Sy, su Netflix.

Scopriamo le anticipazioni e i rumors in merito alla vicenda.

Lupin 4: le anticipazioni sull’uscita

Innanzitutto, occorre capire se ci sarà o meno una quarta stagione sul Lupin di Netflix, con Omar Sy protagonista. In tal senso ci vengono in soccorso le anticipazioni del caso.

In una recente intervista a Variety, l’ideatore della serie Netflix Lupin, George Kay è sembrato abbastanza ottimista nel parlare di una possibile quarta stagione. “Abbiamo lavorato duramente su queste stagioni e abbiamo avuto la possibilità di vedere come ha reagito il mondo. Quindi direi che bisogna tenerne conto. Quando crei dinamiche tra i personaggi, imposti show del genere in modo che possano avere vita lunga così da non essere messi alle strette e non risulti difficile pensare a come continuare, perché credo sia più complicato far durare qualcosa che è destinato a una vita breve. Siamo partiti da una base molto ambiziosa e solida, quindi la storia potrà continuare se necessario“, stando alle sue parole.

Lupin 4 arriverà su Netflix nel 2025?

Difficile pensare ad un approdo della nuova stagione già nel prossimo anno, il 2024.

Gli autori, però, sembrano piuttosto pronti a portare avanti la storia e aspettano solo il via libera della piattaforma Netflix e dello studio francese Gaumont Television. Pure perché, come comprenderà chi ha visto il finale della Parte 3, la serie non può certo finire in modo ambiguo e con degli interrogativi lasciati in sospeso. Nonostante le buone intenzioni degli sceneggiatori, potrebbero però volerci anni prima che i nuovi episodi possano approdare su Netflix. Se i primi due capitoli sono usciti a breve distanza l’uno dall’altro, formando quasi una stagione unica, per il terzo capitolo abbiamo dovuto aspettare ben due anni. Pertanto, la quarta parte potrebbe arrivare nel 2025.