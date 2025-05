Pupi Avati torna sul set con “Nel tepore del ballo”: dettagli e novità sul nuovo film

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Pupi Avati, celebre regista italiano, è pronto a tornare sul set dopo aver ricevuto il prestigioso David di Donatello alla Carriera. Il suo nuovo progetto, intitolato “Nel tepore del ballo“, segna un ritorno atteso e promettente per il cineasta, che ha già lasciato un’impronta significativa nel panorama cinematografico italiano. Le riprese inizieranno il 26 maggio e si svolgeranno principalmente in Veneto, a Jesolo, e nel Lazio, con un cast di attori di grande spessore.

Dettagli sulle riprese e sul cast

Le riprese di “Nel tepore del ballo” si svolgeranno a Jesolo dal 26 maggio al 14 giugno 2025. Questo film è prodotto da DueA in collaborazione con Minerva Pictures e vede nel cast nomi noti come Isabella Ferrari e Massimo Ghini, che interpretano i ruoli principali. La scelta di Jesolo come location non è casuale; la città veneta offre un’atmosfera unica che si sposa perfettamente con la trama del film.

Oltre ai protagonisti, il cast include anche Lina Sastri, Giuliana De Sio, Sebastiano Somma, Pino Quartullo, Morena Gentile e Massimo Bonetti. Questi attori porteranno sullo schermo una storia complessa e ricca di emozioni, che promette di coinvolgere il pubblico.

La trama di “Nel tepore del ballo”

La storia ruota attorno a Gianni Riccio, un noto conduttore televisivo italiano che ha costruito la sua carriera su alleanze strategiche e manovre di potere. Tuttavia, dietro il suo sorriso affascinante si cela un passato difficile: nel 1973, sua madre Aurora muore durante il parto, lasciandolo alle cure della zia dopo l’abbandono del padre. Gianni, ora al culmine della sua carriera, affronta una crisi inaspettata quando un viaggio da Roma a Milano segna un punto di svolta nella sua vita.

Arrestato per corruzione e frodi fiscali, Gianni si trova a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni, rischiando non solo la sua reputazione, ma anche la libertà. Mentre il suo mondo si sgretola, è costretto a riflettere sui compromessi che ha fatto per raggiungere il successo e sull’assenza di una figura paterna che ha segnato la sua esistenza.

Opportunità di casting per il film

In vista delle riprese a Jesolo, la produzione è attivamente alla ricerca di figurazioni e controfigure. Sono richieste donne e uomini di età compresa tra i 30 e i 50 anni, preferibilmente ballerini di liscio, con una preferenza per le coppie già formate. Inoltre, si cercano giovani a partire dai 18 anni per interpretare le versioni giovanili dei protagonisti, Isabella Ferrari e Massimo Ghini. Questa apertura al casting offre un’opportunità unica per gli aspiranti attori e ballerini di entrare nel mondo del cinema e lavorare a fianco di professionisti affermati.

Pupi Avati, con la sua lunga carriera e il suo stile distintivo, continua a essere una figura centrale nel cinema italiano. Con “Nel tepore del ballo“, si attende che il regista possa riconquistare il pubblico, dopo l’esperienza di “L’orto americano“, che, nonostante le buone recensioni della critica, non ha ottenuto il successo commerciale sperato. La speranza è che questo nuovo progetto possa riscuotere un’accoglienza migliore e riportare Avati al centro dell’attenzione cinematografica.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!