Protocollo Cinema: norme produzioni e riaperture sale nel post-pandemia

Come si riattiverà la macchina cinematografica dopo lo stop alle produzioni e la chiusura delle sale cinematografiche? Per risolvere il quesito è stato proposto un Protocollo Cinema su come far ripartire l’industria della Settima Arte.

Settore audio-visivo: arriva il Protocollo Cinema Covid

La pandemia del Corona Virus che ha fermato l’intera economia, ha bloccato ovviamente quasi totalmente le produzioni cinematografiche e televisive nazionali e internazionali, rischiando di creare un vuoto di contenuti per la stagione 2021-2022.

Grazie alla società di noleggio condiviso di attrezzature cinematografiche, Co-Rent, in partnership con Genoma Films, Consorzio Arca, Macaiafilm, Subwaylab, Vimove e Itaca Film, è stato proposto un protocollo per il prossimo futuro per poter garantire una ripresa serena delle produzioni. All’interno della bozza, ad oggi in work in progress e suscettibile quindi di modifiche, seguendo dei giusti contratti sono state stabilite una serie di norme e soluzioni pratiche divise in “generali” e di “reparto”, il tutto rispettando le esigenze di produzione, regia e fotografia, e tenendo in considerazione le necessità di tutti gli addetti ai lavori, in primis quelle di parrucchieri, truccatori, costumisti e microfonisti, le categorie più esposte.

Al protocollo possono aderire società di produzione e noleggio, film-maker, associazioni di categoria e istituzioni.

Le rigide regole del nuovo protocollo nel dettaglio

In base a quanto si legge sul sito www.protocollocinemacovid.net, tutto il cast tecnico e artistico dovrà effettuare test sierologici quindici giorni prima delle riprese e se qualcuno ha sviluppato gli anticorpi sarà sottoposto a tampone completo per rilevare se è positivo; in caso di positività sarà sostituito per il periodo di quarantena. I test saranno ripetuti ogni 15 giorni.

Tutti i lavoratori del set dovranno essere forniti di dispositivi di protezione individuale (DPI).

La macchina da presa deve mantenere una minima distanza di sicurezza, pari un metro, dagli attori e potrà essere maneggiata solo dall’operatore e dal direttore della fotografia, oltre a dover essere disinfettata a ogni utilizzo.

Non è permessa nessuna vicinanza con gli interpreti e si useranno misuratori laser o a ultrasuoni per il calcolo delle varie posizioni durante gli spostamenti in scena.

Ogni attore, che dovrà usare la mascherina solo nei fuori-scena, avrà trucchi personali, mentre truccatori e parrucchieri dovranno indossare, oltre a guanti e mascherine, tute integrali di protezione.

Anche i microfonisti, dotati di mascherine ffp2, dovranno utilizzare apparecchiature personali per ogni attore e sterilizzarle ad ogni passaggio.

Per quanto riguarda la scelta delle locations, i film potranno essere girati solo in ambienti con una buona capacità di areazione, che dovranno essere disinfettati all’inizio e alla fine di ogni giorno di ripresa.

Non ci sono per il momento indicazioni relative ai reparti di costume, stunt e regia.

Il protocollo, ancora in fase di embrionale, è già stato sottoposto all’attenzione di diversi soggetti con competenze in materia medico-epidemiologico: un chiaro segnale che il mondo del cinema ai tempi del Corona-virus vuole progettare una ritorno al lavoro responsabile per tutelare una categoria, quella dello spettacolo, molto importante per il nostro paese e apprezzata in tutto il mondo.

Lorenzo Buellis

18/04/2020