Sofia Carson e Corey Mylchreest protagonisti di My Oxford Year: il trailer del nuovo film Netflix

Il mondo del cinema si prepara a un nuovo arrivo su Netflix con il film “My Oxford Year“, che vede protagonisti Sofia Carson e Corey Mylchreest. Questo lungometraggio, tratto dall’omonimo romanzo di Julia Whelan, promette di emozionare il pubblico con una storia d’amore ambientata in uno dei luoghi più iconici del Regno Unito. La data di uscita è fissata per il 1° agosto 2025, e il primo trailer ha già suscitato grande interesse tra i fan.

La trama di my oxford year

“My Oxford Year” racconta la storia di Anna, una giovane studentessa americana che si trasferisce a Oxford per un’esperienza accademica unica. Interpretata da Sofia Carson, Anna è determinata a frequentare l’Università di Oxford, ma la sua vita prende una piega inaspettata quando si innamora del suo professore, interpretato da Corey Mylchreest. La narrazione si sviluppa tra le aule storiche e i suggestivi paesaggi di Oxford, creando un’atmosfera romantica e affascinante. La sceneggiatura, scritta da Allison Burnett e Melissa Osborne, si propone di esplorare non solo il tema dell’amore, ma anche quello della crescita personale e delle scelte che definiscono il futuro di una persona.

Un cast di talento

Oltre ai due protagonisti, il film vanta un cast di supporto di alto livello, tra cui Dougray Scott, Catherine McCormack, Harry Trevaldwyn, Esmé Kingdom, Nikhil Parmar, Poppy Gilbert, Romina Cocca, Yadier Fernández, Nia Anisah e Hugh Coles. La regia è affidata a Iain Morris, noto per il suo lavoro in produzioni precedenti. Sofia Carson, già apprezzata per i suoi ruoli in film come “Purple Hearts” e “La lista dei miei desideri“, non solo interpreta il ruolo principale, ma è anche produttrice del film, dimostrando così il suo impegno e la sua passione per il progetto.

La magia di oxford

Uno degli aspetti più affascinanti di “My Oxford Year” è l’ambientazione. Oxford, con la sua storia ricca e i suoi paesaggi mozzafiato, offre un contesto perfetto per una storia d’amore. Sofia Carson ha rivelato di aver scelto di non visitare il campus prima dell’inizio delle riprese, per poter catturare la sua reazione autentica alla bellezza di Oxford. Questa scelta riflette il desiderio di vivere l’esperienza in modo genuino, proprio come farebbe il suo personaggio. La città, con le sue tradizioni e la sua atmosfera accademica, diventa così un protagonista silenzioso, contribuendo a rendere la storia ancora più coinvolgente.

Aspettative e curiosità

Con l’avvicinarsi della data di uscita, le aspettative per “My Oxford Year” continuano a crescere. Il trailer ha già mostrato alcune scene suggestive e ha dato un assaggio della chimica tra Sofia Carson e Corey Mylchreest. I fan sono curiosi di vedere come la storia si svilupperà e quali sfide affronteranno i protagonisti nel loro percorso. La combinazione di una sceneggiatura ben scritta, un cast talentuoso e una location affascinante promette di offrire un’esperienza cinematografica memorabile.

