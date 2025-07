Luglio 2025: ritorni e novità nel mondo delle serie TV

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Luglio 2025 si preannuncia un mese ricco di emozioni per gli appassionati di serie TV, con il ritorno di titoli iconici e l’arrivo di nuove produzioni. Tra i protagonisti di questo mese ci sono Dexter Morgan, Maggie e Negan, insieme a serie di alta qualità come Fondazione, Barry e The Sandman. Gli amanti delle storie avvincenti troveranno sicuramente qualcosa di interessante da seguire.

The Sandman: stagione 2 su Netflix

La seconda stagione di The Sandman, in arrivo su Netflix il 3 luglio 2025, rappresenta un’importante evoluzione dell’adattamento dell’opera di Neil Gaiman. Questo progetto ha visto la partecipazione attiva dello stesso Gaiman, insieme a David S. Goyer e Allan Heinberg, per garantire una fedeltà alla fonte originale. La prima stagione, pur avendo suscitato un buon interesse, ha mostrato alcune flessioni nella narrazione, con picchi di qualità alternati a momenti meno incisivi.

Nella nuova stagione, il protagonista Sogno, interpretato da Tom Sturridge, dovrà affrontare nuove sfide per proteggere il suo regno. Con l’introduzione di divinità, alleati e minacce incombenti, ci si aspetta un salto qualitativo significativo. I nuovi episodi, diretti da Jamie Childs, potrebbero rappresentare il punto di svolta che la serie necessita per affermarsi ulteriormente nel panorama delle produzioni televisive.

Dexter: resurrection su Paramount+

L’11 luglio 2025 segnerà il ritorno di Dexter Morgan con Dexter: Resurrection, disponibile su Paramount+. Questo sequel di New Blood riporta sullo schermo Michael C. Hall nel ruolo del celebre serial killer. Il cast include nomi di spicco come Uma Thurman, Peter Dinklage e Neil Patrick Harris, promettendo una trama avvincente.

Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora scarsi, è chiaro che Dexter è pronto a riemergere con il suo lato oscuro. Tuttavia, il percorso sembra condurlo verso un finale che potrebbe essere definitivo. Nonostante le critiche ricevute in passato, Dexter rimane un personaggio carismatico, e gli appassionati sperano in un finale che possa risollevare le sorti della serie, imparando dagli errori precedenti.

Fondazione: stagione 3 su Apple TV+

La terza stagione di Fondazione, in arrivo su Apple TV+ l’11 luglio 2025, continua l’adattamento dell’epica saga di Isaac Asimov. La serie, creata da David S. Goyer, ha già dimostrato di saper affrontare le sfide di un materiale così complesso, anche se non senza imperfezioni.

In questa nuova stagione, il pubblico si troverà di fronte a una nuova minaccia: un potente signore della guerra che intende dominare l’universo. Il cast include attori di talento come Jared Harris, Lee Pace e Lou Llobell, tutti pronti a portare avanti una narrazione che cerca di rendere giustizia all’opera di Asimov. La sfida di mantenere l’attenzione del pubblico sarà cruciale, e ci si aspetta che la serie continui a esplorare temi complessi e avvincenti.

Barry: ritorno di due stagioni su Sky Atlantic

Barry, una delle serie più sottovalutate degli ultimi anni, tornerà su Sky Atlantic con la terza stagione il 13 luglio 2025 e la quarta stagione il 27 luglio 2025. Questa dark comedy, che ha già riscosso un notevole successo negli Stati Uniti, finalmente raggiunge il pubblico italiano.

La storia segue Barry, interpretato da Bill Hader, un ex marine che diventa un killer freelance. Con due stagioni in arrivo, gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nuovamente nelle avventure di questo personaggio complesso. La quarta stagione, che si preannuncia come l’ultima, promette di concludere la storia in modo soddisfacente, mantenendo alta la qualità che ha contraddistinto la serie fin dall’inizio.

The Walking Dead: dead city su Sky Atlantic

Il 14 luglio 2025 debutta The Walking Dead: Dead City, un nuovo spin-off dell’universo di The Walking Dead. I protagonisti, Maggie e Negan, dovranno affrontare nuove sfide in un contesto che cerca di rivitalizzare un franchise che ha mostrato segni di stanchezza.

Dopo le recensioni miste degli spin-off precedenti, c’è grande attesa per capire se questo nuovo capitolo riuscirà a riportare l’attenzione del pubblico. La presenza di Negan, uno dei personaggi più carismatici della serie madre, potrebbe rappresentare un elemento chiave per il successo di Dead City. Gli appassionati sperano in una narrazione avvincente che possa riportare la serie ai suoi antichi splendori.

Altre serie in streaming di luglio 2025

Oltre ai titoli già menzionati, luglio 2025 porterà anche altre novità nel panorama delle serie TV. Ballard, spin-off della serie Bosch, debutterà il 9 luglio su Prime Video, con Renée Ballard protagonista di indagini su casi irrisolti a Los Angeles.

Il 16 luglio, L’Estate nei tuoi occhi tornerà con la sua terza stagione su Prime Video, continuando a seguire le avventure dei suoi giovani protagonisti. Anche se non ha brillato per originalità, il teen drama ha trovato un suo pubblico.

Star Trek: Strange New Worlds riprenderà il 17 luglio su Paramount+, continuando a esplorare nuovi mondi e avventure a bordo della USS Enterprise. Infine, Untamed, un thriller che esplora il lato oscuro del parco nazionale di Yosemite, debutterà il 17 luglio su Netflix, promettendo tensione e suspense.

Infine, Acapulco tornerà con la quarta stagione il 23 luglio su Apple TV+, concludendo la storia di Máximo in un viaggio tra passato e presente. Questo mese di luglio si prospetta quindi ricco di contenuti per tutti i gusti, con ritorni attesi e nuove storie pronte a catturare l’attenzione del pubblico.

