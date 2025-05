Protesta dei fan di Nicolò Filippucci dopo l’eliminazione dalla semifinale di Amici 24

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella semifinale di Amici 24, un evento inaspettato ha scosso il pubblico: l’eliminazione di Nicolò Filippucci, uno dei concorrenti più promettenti del talent show di Canale 5. La decisione dei giurati di salvare TrigNo e Antonia ha scatenato una reazione veemente tra i sostenitori del giovane artista, che hanno avviato una mobilitazione sui social media e organizzato una protesta fisica davanti agli studi del programma.

L’eliminazione di Nicolò Filippucci e la reazione dei fan

Durante il ballottaggio della semifinale, Nicolò Filippucci, 18 anni, è stato eliminato, suscitando l’indignazione dei suoi fan. La sua uscita ha rappresentato una sorpresa per molti, considerando il suo status di favorito. I sostenitori hanno immediatamente espresso il loro disappunto attraverso i social, creando un vero e proprio movimento di protesta. La reazione è stata così intensa che i fan hanno deciso di organizzare un incontro per manifestare il loro sostegno al cantante.

Il messaggio di Nicolò Filippucci

Nonostante la delusione per l’eliminazione, Nicolò ha mostrato una reazione positiva. Intervistato da Witty, ha condiviso i suoi sentimenti riguardo all’esperienza vissuta nel programma. Su Instagram, ha pubblicato un messaggio di gratitudine rivolto a Maria De Filippi, Anna Pettinelli e a tutto lo staff di Amici. Ha descritto i suoi otto mesi nel talent come un viaggio di crescita personale e artistica, ringraziando anche i suoi compagni di avventura e i professori che lo hanno supportato. Nicolò ha annunciato l’uscita del suo primo EP, intitolato “Un’ora di Follia“, previsto per il 23 maggio, esprimendo entusiasmo per il suo futuro musicale.

La protesta organizzata dai fan

Dopo aver espresso il loro disappunto online, i fan di Nicolò Filippucci hanno deciso di passare all’azione, organizzando una protesta fuori dagli studi di Amici. L’evento è programmato per sabato 17 maggio alle 15:00, in via Tiburtina 1361, nella frazione di Settecamini a Roma. I sostenitori del cantante intendono radunarsi per esprimere il loro disaccordo con l’eliminazione e sostenere il loro beniamino in questo momento difficile.

Considerazioni sulla protesta e il supporto agli artisti

Sebbene l’emozione per l’eliminazione di un concorrente talentuoso sia comprensibile, è importante ricordare che nel corso delle 24 edizioni di Amici, situazioni simili si sono verificate innumerevoli volte. Le proteste possono essere viste come un modo per esprimere il proprio sostegno, ma è fondamentale considerare anche altre questioni di rilevanza sociale. I fan di Nicolò hanno la possibilità di dimostrare il loro affetto e supporto acquistando il suo disco o ascoltando i suoi brani sulle piattaforme di streaming, contribuendo così alla sua carriera musicale.

