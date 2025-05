Proposta di matrimonio in diretta a ‘La volta buona’: Ilaria Galassi e Daniele si promettono amore eterno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 20 maggio 2025 è una data che Ilaria Galassi non dimenticherà facilmente. Durante una puntata del programma ‘La volta buona‘, condotto da Caterina Balivo, il compagno Daniele ha sorpreso Ilaria con una proposta di matrimonio in diretta, creando un momento emozionante che ha coinvolto anche il loro figlio Riccardo. Questo evento ha catturato l’attenzione del pubblico, testimoniando l’importanza dell’amore e della famiglia.

La proposta di matrimonio

La proposta è avvenuta in un’atmosfera carica di emozione, con Daniele che si è inginocchiato davanti a Ilaria, mentre leggeva una lettera scritta per l’occasione. “Ho scritto questo mio pensiero una sera mentre ero nel letto accanto a te e Riccardo“, ha esordito Daniele, dando inizio a un momento toccante. Con la voce tremante per l’emozione, ha proseguito: “Un attimo d’amore in confronto all’eternità è tutto, passiamo una vita di fronte alla paura di morire e non viviamo il momento, che in tutta l’eternità non si potrà mai rivedere ed è il nostro”.

Daniele ha poi ricordato la nascita di Riccardo, descrivendo quel momento come il più bello della loro storia. Ha condiviso come il percorso della loro relazione non sia stato privo di difficoltà, ma che questi ostacoli non hanno mai minato il loro legame. “Siamo rimasti sempre insieme contro tutti e tutto, e non ci siamo mai lasciati. L’unica cosa che alla fine conta”, ha affermato, sottolineando la solidità della loro unione.

Quando Daniele ha menzionato il matrimonio, gli occhi di Ilaria si sono illuminati. “Per il nostro modo di vedere, il matrimonio è il coronamento di tutto, quindi se per te va bene io ti sposo”, ha dichiarato, inginocchiandosi davanti a lei. La risposta di Ilaria è stata immediata e piena di gioia: “Certo, sì”. La reazione di Caterina Balivo e del piccolo Riccardo ha reso il momento ancora più speciale, con il bambino che ha esclamato: “Sto svenendo”, esprimendo la sua felicità per l’amore dei genitori.

La storia d’amore di Ilaria e Daniele

Ilaria e Daniele condividono una storia d’amore che dura da oltre 14 anni. Durante la trasmissione, hanno raccontato come si siano conosciuti. “Stavamo a pranzo, io ero con un mio amico e lei con suo figlio. Lei si è alzata per andare a prendere da mangiare e io non ho smesso un secondo di ammirarla ‘è troppo bella’, pensavo”, ha spiegato Daniele. La scintilla tra i due è scoccata in quel momento, e Daniele ha invitato Ilaria nel suo salone di bellezza, dove la loro storia ha preso avvio.

Nel corso degli anni, la coppia ha affrontato insieme le sfide della vita, costruendo un legame forte e profondo. La nascita di Riccardo ha rappresentato un ulteriore passo nella loro avventura, un momento che ha cementato la loro relazione e ha portato una gioia immensa nelle loro vite. La proposta di matrimonio in diretta è stata quindi non solo un gesto romantico, ma anche un riconoscimento del percorso condiviso e delle esperienze vissute insieme.

La storia di Ilaria e Daniele è un esempio di come l’amore possa superare le difficoltà e crescere nel tempo, portando a momenti indimenticabili come quello vissuto in diretta televisiva.

