Proiezioni speciali di Lilo & Stitch: un evento per sostenere la cineterapia in Italia

La distribuzione della nuova versione in live action di Lilo & Stitch, realizzata da The Walt Disney Company Italia, segna l’inizio di una significativa iniziativa di raccolta fondi a favore di Medicinema Italia. Questo progetto mira a supportare la cineterapia negli ospedali, un metodo innovativo che combina il cinema con il sostegno psicologico e la medicina integrata. La partecipazione a questo evento non solo offre l’opportunità di assistere a un film atteso, ma contribuisce anche a una causa nobile.

Le proiezioni speciali a Roma e Milano

Martedì 20 maggio 2025, si svolgeranno due proiezioni speciali di Lilo & Stitch, una a Roma e l’altra a Milano. Questi eventi di raccolta fondi si terranno presso il cinema The Space Cinema Moderno, situato in Piazza della Repubblica 43 a Roma, alle ore 19. Contemporaneamente, il Notorious Cinemas Multisala Gloria, in Corso Vercelli 18 a Milano, ospiterà la proiezione alle 18.30. La rivisitazione in live action del classico d’animazione Disney del 2002, che arriverà nelle sale italiane il giorno successivo, promette di affascinare il pubblico con una storia che unisce emozione e divertimento.

Partecipando a queste proiezioni, gli spettatori non solo avranno l’opportunità di vedere un film amato, ma contribuiranno anche a un’iniziativa che utilizza il cinema come strumento di cura. Medicinema Italia, l’associazione no profit coinvolta, si dedica a portare il cinema negli ospedali, offrendo supporto a pazienti e famiglie in momenti di fragilità. Comingsoon.it è orgogliosa di essere media partner ufficiale di questo evento, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cultura e salute.

Come partecipare e sostenere Medicinema Italia

Per assistere alle proiezioni speciali di Lilo & Stitch, è necessario effettuare una donazione di 15 euro a persona, mentre i bambini fino a sei anni possono partecipare gratuitamente. Le prenotazioni devono essere effettuate entro venerdì 16 maggio 2025, attraverso il sito ufficiale di Medicinema Italia, dove è possibile trovare ulteriori dettagli sulla procedura di prenotazione. Una volta effettuata la donazione, gli organizzatori invieranno una conferma della prenotazione entro 48 ore. È importante notare che l’accesso alla sala sarà consentito solo a chi ha effettuato la prenotazione.

In alternativa, è possibile contribuire tramite bonifico bancario a Medicinema Italia, specificando la causale “Proiezione speciale Lilo & Stitch” e indicando la città scelta e il numero di posti richiesti. Questo gesto di solidarietà aiuterà l’associazione a continuare il suo lavoro, portando il cinema e il conforto a chi ne ha più bisogno.

La trama di Lilo & Stitch e il cast del film

Lilo & Stitch, nella sua nuova versione in live action, racconta la storia di una giovane ragazza hawaiana, Lilo, che vive una vita solitaria. La sua esistenza cambia quando incontra Stitch, un alieano fuggitivo che diventa il suo migliore amico e la aiuta a ricostruire la sua famiglia. Diretto da Dean Fleischer Camp, noto per il suo lavoro in “Marcel the Shell”, il film presenta un cast di talenti, tra cui Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis.

Questa rivisitazione promette di mantenere intatti i temi di amicizia e famiglia che hanno reso il film originale un classico amato. Con una narrazione che combina elementi di commedia e dramma, Lilo & Stitch si propone di toccare il cuore di nuove generazioni di spettatori, mantenendo viva la magia del racconto originale.

Medicinema Italia: un sostegno attraverso il cinema

Medicinema Italia è un’organizzazione non profit che utilizza la cineterapia come strumento riabilitativo. Fondata nel 2013 e ispirata a Medicinema UK, l’associazione ha come obiettivo principale quello di migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso il cinema. Dal 2014, con il patrocinio del Ministero della Salute e di ANICA, Medicinema offre proiezioni terapeutiche in ospedali e case di cura, creando spazi di visione senza barriere.

L’approccio di Medicinema si basa sull’idea che il cinema possa svolgere un ruolo fondamentale nel processo di guarigione, contribuendo a ridurre l’ansia e migliorare il benessere psicologico dei pazienti. L’associazione collabora con diverse strutture ospedaliere e università per monitorare e valutare i benefici della cineterapia, dimostrando l’efficacia di questo metodo innovativo nel supporto psicologico ai pazienti.

In un contesto in cui la salute mentale è sempre più riconosciuta come una priorità, iniziative come quelle di Medicinema Italia rappresentano un passo importante verso una maggiore integrazione tra cultura e cura. L’evento di raccolta fondi per Lilo & Stitch è quindi un’opportunità imperdibile per contribuire a un progetto che porta il cinema là dove è più necessario.

