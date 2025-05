Programmi TV del 13 maggio: Eurovision e Le Iene si sfidano in una serata ricca di eventi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serata del 13 maggio 2025 offre un’ampia gamma di programmi televisivi, con eventi che spaziano dalla musica internazionale all’inchiesta sociale. I telespettatori possono scegliere tra il prestigioso Eurovision Song Contest e il noto programma di inchieste Le Iene, rendendo questa serata particolarmente interessante per gli appassionati di vari generi.

Eurovision Song Contest su Rai 2: la musica internazionale in primo piano

Martedì 13 maggio, il palinsesto di Rai 2 si arricchisce con la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, un evento musicale atteso a livello mondiale. La competizione, che si svolgerà in diretta da Basilea, vedrà la partecipazione di artisti provenienti da diversi paesi, tra cui l’italiano Gabry Ponte, che rappresenta San Marino. Inoltre, sul palco si esibiranno anche il controverso Tommy Cash e gli svedesi Kaj, considerati tra i favoriti per la vittoria. A commentare l’evento ci saranno Gabriele Corsi e BigMama, che guideranno il pubblico attraverso le esibizioni e le emozioni della serata.

La presenza di Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, è assente in questa serata, poiché la sua trasmissione è stata rinviata. Questo potrebbe influenzare gli ascolti, poiché la competizione con Le Iene su Italia 1 sarà meno agguerrita. L’Eurovision rappresenta un’importante vetrina per la musica europea e un’opportunità per gli artisti di farsi conoscere a un pubblico più vasto.

Le Iene Show su Italia 1: inchieste e provocazioni

In contemporanea con l’Eurovision, Italia 1 propone un nuovo episodio de Le Iene Show, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Questo programma è noto per il suo stile provocatorio e per le inchieste che affrontano temi di attualità e questioni sociali. La Gentili, dopo aver condotto la seconda puntata dell’Isola dei Famosi su Canale 5, si prepara a una serata intensa, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente gli ascolti già elevati del programma.

Le Iene si distinguono per il loro approccio diretto e incisivo, affrontando argomenti che spesso suscitano dibattito e riflessione. La serata promette di essere ricca di contenuti, con servizi che potrebbero rivelare aspetti inediti della realtà italiana, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Altri programmi in onda: varietà e intrattenimento

Oltre ai due eventi principali, la programmazione della serata del 13 maggio offre diverse alternative. Su Rai 1, il programma Affari Tuoi, sempre molto apprezzato dal pubblico, apre la serata, seguito dal film Simon Coleman – Ultimo ballo. Questa scelta potrebbe essere strategica, poiché mira a non sovrapporsi all’Eurovision, permettendo alla kermesse musicale di brillare senza concorrenza diretta.

Rai 3 propone Petrolio, un programma di approfondimento che continua a esplorare le questioni più rilevanti del nostro tempo, mentre Canale 5 presenta la terza puntata della seconda stagione di Maria Corleone. Rete 4, infine, riporta in onda È sempre Cartabianca, dopo una pausa dovuta a un problema di salute della conduttrice Bianca Berlinguer.

Per gli amanti del cinema, i canali minori offrono film interessanti: su 20 va in onda Spider-Man con Tobey Maguire, mentre su TwentySeven si può vedere Miss Detective con Sandra Bullock. Infine, Cine 34 propone La mia banda suona il pop, un film che promette di regalare momenti di nostalgia e leggerezza.

La serata del 13 maggio si preannuncia quindi ricca di opzioni, in grado di soddisfare i gusti di un pubblico variegato, dalle inchieste alle performance musicali.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!