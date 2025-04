Programmazione TV di venerdì 25 aprile 2025: i film da non perdere questa sera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Stasera, 25 aprile 2025, il palinsesto televisivo offre una selezione di film che spaziano tra vari generi, dal drammatico al fantascientifico, passando per la commedia e l’azione. Con la recente scomparsa di Papa Francesco, potrebbero esserci modifiche ai programmi già annunciati. Pertanto, è consigliabile controllare eventuali aggiornamenti prima di sintonizzarsi. Di seguito, una guida dettagliata sui film in onda questa sera.

Film in onda stasera: le proposte principali

La serata di oggi presenta una varietà di film che promettono di intrattenere il pubblico. Tra i titoli più attesi c’è “La vita è bella”, un capolavoro del 1997 diretto da Roberto Benigni, che andrà in onda su Cine 34 alle 21:00. Questo film, che mescola elementi di commedia e dramma, racconta la storia di un padre che cerca di proteggere il figlio dagli orrori della guerra attraverso la fantasia. Il cast include nomi noti come Nicoletta Braschi e Giustino Durano, rendendo questo film un must per chi ama le storie toccanti.

In alternativa, su 20 alle 21:05, verrà trasmesso “La guerra dei mondi”, un film di fantascienza del 2005 diretto da Steven Spielberg. Con un cast di stelle tra cui Tom Cruise e Dakota Fanning, il film narra la lotta dell’umanità contro un’invasione aliena. La tensione e gli effetti speciali di questo film lo rendono un’opzione avvincente per gli amanti dell’azione.

Altri film da vedere questa sera

Su Rai Movie, alle 21:10, andrà in onda “Il trapezio della vita”, un dramma del 1957 diretto da Douglas Sirk. Questo film, che esplora temi di amore e sacrificio, presenta un cast di attori di talento come Rock Hudson e Dorothy Malone. La sua narrazione intensa e le performance degli attori lo rendono un’opzione ideale per chi cerca una serata di riflessione.

Per chi preferisce una commedia leggera, “Lo stagista inaspettato” sarà trasmesso su La5 alle 21:10. Diretto da Nancy Meyers e interpretato da Robert De Niro e Anne Hathaway, questo film racconta la storia di un pensionato che diventa stagista in una startup di moda. La chimica tra i protagonisti e il tono umoristico rendono questo film una scelta perfetta per chi desidera una serata di svago.

Film di azione e thriller in prima serata

La serata offre anche titoli più intensi come “Scarface”, in onda su Iris alle 21:10. Questo film del 1983, diretto da Brian De Palma e interpretato da Al Pacino, racconta la vita di un immigrato cubano che diventa un potente narcotrafficante. Con la sua trama avvincente e le performance memorabili, “Scarface” è un classico del genere poliziesco.

Se siete appassionati di horror, “L’ultima casa a sinistra” sarà trasmesso su Italia 2 alle 21:15. Questo film del 2009, diretto da Dennis Iliadis, è un thriller inquietante che esplora temi di vendetta e giustizia. Con un cast che include Monica Potter e Garret Dillahunt, il film promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

Altre opzioni per la serata

Per chi cerca un mix di azione e avventura, “Rambo” andrà in onda su Italia 1 alle 21:20. Questo film del 1982, con Sylvester Stallone nel ruolo del leggendario ex soldato, è un’icona del cinema d’azione e offre sequenze mozzafiato e una trama avvincente.

Infine, su Rai 4 alle 21:20, verrà trasmesso “The Ambush”, un film d’azione del 2021 che racconta una missione militare in un contesto di guerra. Con un cast di attori provenienti dal Medio Oriente, il film offre una prospettiva unica sulle sfide affrontate dai soldati.

La programmazione di questa sera offre una gamma di film che possono soddisfare diversi gusti. Che si tratti di commedia, dramma, azione o horror, c’è sicuramente qualcosa per tutti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!