“Profondo Rosso” di Dario Argento protagonista del Rouge et Noir

La versione restaurata ed in 4K del famosissimo film di Dario Argento, Profondo Rosso, è stata protagonista del Rouge et Noir di Palermo. Profondo Rosso è un film di genere horror/thriller del 1975 diretto da Dario Argento.

La proiezione di questo capolavoro del cinema italiano in versione restaurata, è un grande segnale di riscoperta del genere classico, guidato dalla mano inconfondibile di Dario Argento. L’evento ha offerto la proiezione del film in italiano con sottotitoli in inglese, al prezzo promozionale di 3,50 euro. Si tratta del film italiano di genere horror per eccellenza, ovvero la pellicola che ha consacrato il genio di Dario Argento.

Un film che è in grado ancora oggi di emozionare, tra l’onirico e l’ipnotico, un’esperienza cinematografica insuperabile. Reso ancora più interessante dalle musiche di Giorgio Gaslini, pianista Jazz e dal gruppo rock progressivo dei Goblin, ha come protagonisti Daria Nicolodi e David Hemmings. Rizzoli Film e Seda Spettacoli si occuparono invece della produzione.

Di seguito la sinossi del film Profondo Rosso, del 1975:

“Mark, un pianista jazz inglese, assiste impotente all’omicidio della sua vicina di casa. Il ragazzo decide di iniziare a indagare per conto proprio, ma si accorge che tutte le persone in grado di aiutarlo a risolvere il mistero vengono uccise.”

Fin dal suo esordio, il film ebbe un notevole successo. Da considerare anche i primi effetti speciali, affidati a Carlo Rambaldi. L’idea del film nacque durante le battute finali di un’altra opera del regista, soprattutto l’idea di base di una sensitiva che durante una seduta spiritica percepisce i pensieri di un assassino. La sceneggiatura finale però è da attribuire anche a Bernardino Zapponi, a cui venne attribuita la volontà di rendere fisico l’orrore del film, collegandolo ad un contesto comune e verosimile. Non vi resta dunque che vedere di nuovo questo capolavoro de cinema italiano o recuperarlo se non eravate a conoscenza di quest’opera.