In questo difficile momento in cui il cinema è per lo più fermo a causa della pandemia da coronavirus, molte star di Hollywood e non si lasciano andare a confessioni sui loro canali social. É questo il caso di Wentworth Miller, l’attore ha confessato che, anche se fosse annunciata una sesta stagione di “Prison Break”, lui non sarà nel cast, in quanto stanco di interpretare personaggi etero.

Prison Break: i motivi del rifiuto di Wentworth Miller

La popolare serie drammatica della Fox “Prison Break”, le cui prime quattro stagioni sono state realizzate tra il 2005 e il 2009, con una quinta stagione risalente al 2017, è una di quelle serie che molti fan vorrebbero far rivivere.

A tal proposito Wentworth Miller, protagonista nei panni di Michael J. Scofield, ha dichiarato sul suo profilo Instagram che non importa quale sia il futuro della serie, perchè sarà un futuro senza di lui.

L’attore, che è gay, ha detto che non vuole più interpretare personaggi etero, scrivendo che “le loro storie sono state raccontate”.

“Prison Break” è incentrato sulle vicende di due fratelli, Lincoln Burrows (Dominic Purcell) e Michael Scofield (Miller) alle prese con la giustizia e il carcere. Quando Lincoln viene condannato a morte per un crimine che non ha commesso, Michael presenta un piano elaborato per aiutare suo fratello a fuggire e ripulire il suo nome. Dopo la serie revival della quinta stagione, nel 2018 è stato annunciato che una sesta stagione era in fase di sviluppo iniziale, anche se nel 2019 Fox ha dichiarato che non c’erano piani per andare oltre con quel revival.

Le reazioni dei colleghi

Il post di Miller ha ricevuto un grande sostegno sia dai fan che dai colleghi. Il coprotagonista di Miller in “Legends of Tomorrow”, Brandon Routh, ha commentato con un cuore e le mani in preghiera mentre Purcell, che ha recitato con Miller in “Prison Break” e in “Legends”, ha sostenuto la sua causa.

Lo stesso Purcell in passato aveva parlato di una possibile sesta stagione che ora, senza Miller sarà ancora più improbabile.

Anche Sarah Wayne Callies, altra delle co-star di Miller in “Prison Break”, si è rivolta a Instagram per sostenere la decisione del collega.

“Ieri, Wentworth Miller ha annunciato di aver smesso di interpretare Michael Scofield perché, come uomo gay, vuole concentrarsi sull’interpretazione di personaggi gay”, ha scritto. “Con gratitudine per tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme e con profondo amore, esprimo il mio sostegno in questa scelta.

10/11/2020