Prime Video svela la data di uscita e le immagini di Butterfly, il nuovo thriller con Daniel Dae Kim

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Prime Video si prepara a lanciare una nuova serie che promette di catturare l’attenzione degli appassionati di thriller e spionaggio. Butterfly, ispirata all’omonima graphic novel di BOOM! Studios, debutterà il 13 agosto 2025. Con un cast di attori di talento, tra cui Daniel Dae Kim, la serie si propone di esplorare le intricate dinamiche familiari all’interno di un contesto di tensione internazionale. In attesa della sua uscita, sono state rilasciate le prime immagini ufficiali che offrono un assaggio dell’atmosfera della serie.

La trama di Butterfly

Butterfly è una serie composta da sei episodi che si addentra nel mondo complesso e pericoloso dello spionaggio internazionale. Il protagonista, David Jung, interpretato da Daniel Dae Kim, è un ex agente segreto statunitense che ha scelto di vivere in Corea del Sud. La sua esistenza tranquilla viene sconvolta quando un evento del suo passato, che aveva tentato di dimenticare, torna a perseguitarlo. David si ritrova così nel mirino di Rebecca, una giovane e spietata agente, interpretata da Reina Hardesty, che ha ricevuto l’ordine di eliminarlo. Questa situazione lo costringe a confrontarsi con le conseguenze delle sue azioni passate e a lottare per la propria sopravvivenza.

La serie non si limita a presentare un semplice thriller d’azione; esplora anche le relazioni familiari e i legami emotivi che si intrecciano con l’oscurità del mondo dello spionaggio. David deve affrontare non solo i nemici esterni, ma anche le tensioni interne che sorgono nel suo rapporto con la sua famiglia. Questo aspetto rende Butterfly un’opera intrigante e profonda, capace di attrarre un pubblico variegato.

Il cast e i personaggi

Oltre a Daniel Dae Kim e Reina Hardesty, Butterfly vanta un cast di attori di grande spessore. Piper Perabo, nota per i suoi ruoli in Yellowstone e Covert Affairs, interpreta Juno, l’amministratrice delegata di una società di intelligence. Juno è un personaggio complesso, che ha abbandonato il suo passato idealista da avvocatessa per abbracciare un approccio più pragmatico e spietato nel suo lavoro. La sua determinazione a proteggere la sua azienda, nella quale lavora anche suo figlio, la porta a prendere decisioni difficili e a reprimere le sue emozioni, considerandole una debolezza.

Il cast include anche Louis Landau, Kim Ji-hoon, Park Hae-soo, Kim Tae-hee, Charles Parnell, Sean Dulake e Nayoon Kim. Inoltre, Sung Dong-il e Lee Il-hwa appariranno in ruoli da guest star. La serie è stata creata da Ken Woodruff e Steph Cha, che hanno unito le loro esperienze per dare vita a una narrazione che mescola elementi delle culture americana e coreana.

Le dichiarazioni di Daniel Dae Kim

Daniel Dae Kim, oltre a interpretare il protagonista, ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo della serie. In un comunicato, ha espresso la sua soddisfazione per il progetto, definendolo la realizzazione di un sogno di lunga data. Kim ha sottolineato l’importanza di riunire narratori americani e coreani, creando una serie che rappresenti e celebri entrambe le culture. La sua passione per il progetto è evidente, e la sua esperienza nel settore promette di portare un valore aggiunto alla produzione.

Con l’uscita di Butterfly, Prime Video continua a espandere la sua offerta di contenuti, cercando di attrarre un pubblico sempre più ampio. La combinazione di un cast di talento, una trama avvincente e la fusione di culture diverse potrebbe rivelarsi un successo per il servizio di streaming. Gli appassionati di thriller e di storie di spionaggio possono già segnare la data sul calendario e prepararsi a immergersi in un racconto ricco di tensione e colpi di scena.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!