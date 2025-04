Prime Video svela il teaser trailer della terza stagione de L’estate nei tuoi occhi, in arrivo il 16 luglio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Prime Video ha recentemente rilasciato il teaser trailer della terza stagione della serie L’estate nei tuoi occhi, attesa per il 16 luglio. Questa nuova stagione segna la conclusione della storia ispirata ai romanzi di Jenny Han, una delle autrici più apprezzate nel panorama della letteratura young adult.

Il trailer e le sue atmosfere

Il teaser trailer, che ha già attirato l’attenzione dei fan, utilizza due celebri brani di Taylor Swift per accompagnare le immagini. Inizialmente, il video presenta Isabel “Belly” Conklin, interpretata da Lola Tung, insieme a Jeremiah Fisher, interpretato da Gavin Casalegno, mentre si ascolta la canzone Daylight. La chimica tra i due personaggi è palpabile, suggerendo un legame profondo e affiatato. Tuttavia, il finale del trailer introduce un elemento di tensione: Belly apre una porta e si trova di fronte a Conrad, interpretato da Christopher Briney. In quel momento, si sente il brano Loving him was red, che sottolinea il conflitto emotivo che la protagonista dovrà affrontare.

La trama della terza stagione

La terza stagione de L’estate nei tuoi occhi si concentra sulle esperienze di Belly durante un’altra estate trascorsa con Jeremiah. Tuttavia, il ritorno di Conrad nella sua vita complica le cose, costringendola a riflettere su quale dei due fratelli meriti il suo cuore. Questa dinamica amorosa, già presente nelle precedenti stagioni, si intensifica ulteriormente, promettendo colpi di scena e momenti di grande emotività. Gli undici episodi inediti offriranno ai fan la possibilità di vedere come Belly affronta le sue scelte e le conseguenze delle sue decisioni.

Produzione e successo della serie

L’estate nei tuoi occhi è prodotta da un team di esperti del settore, tra cui Jenny Han, Sarah Kucserka e Karen Rosenfelt, che ricoprono il ruolo di executive producer. Paul Lee, Hope Hartman e Mads Hansen per wiip sono anche parte della produzione. La serie è una coproduzione tra Amazon MGM Studios e wiip, il che ne attesta la qualità e l’impegno nella realizzazione.

La serie ha debuttato nell’estate del 2022, rapidamente scalando le classifiche di Prime Video e diventando uno degli show più visti nel suo primo weekend di uscita. La seconda stagione, lanciata nell’estate del 2023, ha visto un incremento esponenziale degli spettatori, raddoppiando il numero di visualizzazioni rispetto alla prima stagione in soli tre giorni.

Jenny Han: l’autrice di successo

Jenny Han è conosciuta per i suoi romanzi di grande successo, tra cui Tutte le volte che ho scritto ti amo e L’estate nei tuoi occhi. I suoi libri hanno conquistato lettori in tutto il mondo, essendo tradotti in oltre 30 lingue e figurando nelle classifiche del New York Times. Oltre a L’estate nei tuoi occhi, Han ha creato altre serie per la televisione, come XO, Kitty, uno spinoff della sua opera Tua per sempre, e ha ricoperto il ruolo di executive producer per i film basati sui suoi libri. Attualmente, vive a Brooklyn, New York, continuando a scrivere e a produrre opere che ispirano giovani lettori e spettatori.

