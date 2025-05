Prime Video: novità e riscoperte imperdibili per gli amanti del cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il servizio di streaming Prime Video, gestito da Amazon, continua a sorprendere gli abbonati con una selezione di film di alta qualità. Questa settimana, la piattaforma presenta una combinazione di nuove uscite e opere già conosciute che meritano di essere riviste. Di seguito, vi proponiamo una panoramica delle pellicole da non perdere.

Adagio: un dramma familiare intenso

Tra le novità più attese su Prime Video c’è “Adagio“, un film del 2023 diretto da Stefano Sollima. La storia ruota attorno a Manuel, un sedicenne che si trova a gestire la difficile situazione del padre, un ex criminale ora affetto da demenza. La trama si complica ulteriormente quando Manuel viene ricattato dalla polizia a causa dei trascorsi del genitore. In cerca di aiuto, il giovane si rivolge a un ex complice del padre, recentemente uscito di prigione. Questo film affronta tematiche profonde come la responsabilità familiare, il peso del passato e le scelte difficili che i giovani devono affrontare. Con una regia attenta e una sceneggiatura avvincente, “Adagio” si propone come un’opera da non perdere per chi ama i drammi emotivi e le storie di resilienza.

Triangle of Sadness: una satira sociale sottile

Un altro titolo di grande interesse è “Triangle of Sadness“, diretto da Ruben Östlund. Questo film segue le avventure di Carl e Yaya, una coppia di modelli e influencer invitati a una crociera di lusso su uno yacht. Tuttavia, la loro vita agiata viene stravolta da una tempesta che colpisce l’imbarcazione, costringendo i protagonisti a confrontarsi con una realtà ben diversa da quella a cui sono abituati. La pellicola offre una satira incisiva sul mondo della moda e del lusso, mettendo in luce le disuguaglianze sociali e le dinamiche di potere che emergono in situazioni di crisi. Con una narrazione avvincente e colpi di scena inaspettati, “Triangle of Sadness” si è guadagnato il plauso della critica e del pubblico, diventando un must per gli amanti del cinema contemporaneo.

A Working Man: azione e corruzione

Infine, non si può dimenticare “A Working Man“, l’ultimo film con Jason Statham. La trama segue Levon Cade, un ex-militare che lavora come operaio edile. Quando la figlia del suo capo viene rapita, Levon si lancia in una missione per salvarla. Tuttavia, la sua ricerca di giustizia lo porta a scoprire una rete di corruzione che coinvolge persone insospettabili. Questo film combina azione e suspense, con Statham che offre una performance intensa e coinvolgente. Gli appassionati di thriller e film d’azione troveranno in “A Working Man” un’esperienza avvincente, ricca di colpi di scena e tensione.

Fantascienza da non perdere

Oltre ai titoli sopra menzionati, Prime Video offre anche una selezione di film di fantascienza da non perdere. Tra questi, “Animali Fantastici – I segreti di Silente” si distingue come uno dei più venduti attualmente. Questo film espande l’universo di Harry Potter, portando gli spettatori in un viaggio magico e avventuroso. Con una trama avvincente e personaggi iconici, rappresenta un’opzione imperdibile per gli amanti del genere.

Prime Video continua a dimostrare la sua capacità di offrire contenuti di qualità, soddisfacendo i gusti di un pubblico variegato. Con una programmazione che spazia da drammi intensi a commedie satiriche e film d’azione, la piattaforma si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di cinema.

