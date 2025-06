Prime Video: La violenza di Invincible e The Boys, un legame indissolubile

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La piattaforma di streaming Prime Video ha rivoluzionato il panorama delle serie sui supereroi, proponendo titoli che si distaccano nettamente dai canoni tradizionali. Tra questi, spiccano “The Boys” e “Invincible“, due opere che si caratterizzano per la loro rappresentazione cruda e violenta del genere. Robert Kirkman, creatore di “Invincible“, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sul legame tra i due progetti, rivelando come il successo di “The Boys” abbia influenzato la narrazione e i livelli di violenza nella sua serie.

Il legame tra The Boys e Invincible

Robert Kirkman ha messo in evidenza il forte collegamento tra “The Boys” e “Invincible“, sottolineando come la prima serie abbia alzato notevolmente il livello di audacia e violenza nel genere supereroistico. Secondo Kirkman, “The Boys” ha aperto la strada a nuove possibilità narrative, permettendo a “Invincible” di esplorare temi e situazioni che prima sarebbero stati considerati troppo estremi. Durante un’intervista con Deadline, ha affermato: “Possiamo nasconderci dietro l’avanguardia di The Boys, che continua a spingersi oltre i limiti ogni stagione. E quindi, quando guardo quella serie, penso: ‘Possiamo fare qualsiasi cosa’”. Questa affermazione evidenzia come il successo di “The Boys” abbia creato un precedente che consente a “Invincible” di osare di più.

La violenza in Invincible: un approccio consapevole

Kirkman ha voluto chiarire che la violenza presente in “Invincible” non è mai gratuita, ma serve a sostenere la narrazione e a creare un impatto emotivo. “Per Invincible, finché c’è un impatto emotivo e una ragione narrativa per la sua esistenza, penso che tutto sia lecito”, ha spiegato. La violenza, secondo il creatore, deve sempre essere giustificata da una motivazione profonda, in modo da non risultare fine a se stessa. “L’importante è assicurarsi che ci sia sempre una ragione emotiva per usarla”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra shock e significato.

Anticipazioni sulla quarta stagione di Invincible

Con la quarta stagione di “Invincible” attualmente in fase di sviluppo e prevista per il 2026, i fan sono in attesa di scoprire quali nuove sfide e colpi di scena attenderanno i protagonisti. Kirkman ha accennato a diverse direzioni narrative che la serie potrebbe prendere, promettendo di continuare a sorprendere il pubblico con contenuti audaci e innovativi. Le aspettative sono alte, e i fan sono pronti a vedere come la serie evolverà, mantenendo il suo stile distintivo che mescola azione, dramma e una buona dose di violenza.

