Prime Video: i titoli in scadenza a maggio 2025, tra horror e commedie

Maggio 2025 si avvicina e con esso arriva il consueto aggiornamento sul catalogo di Prime Video. Ogni mese, la piattaforma di streaming di Amazon introduce nuove serie e film, ma è anche il momento di dire addio a diversi titoli. Questo mese, i fan di horror e commedie dovranno affrettarsi per recuperare alcune opere significative prima che lascino il servizio.

Film in scadenza: titoli da non perdere

Tra i film che abbandoneranno Prime Video, spicca “Thanksgiving” di Eli Roth. Questo horror slasher, ambientato durante il Giorno del Ringraziamento, ha suscitato grande attenzione grazie al suo legame con il famoso fake-trailer di “Grindhouse“, realizzato da Quentin Tarantino e Robert Rodriguez. Il film, che vanta un cast di attori noti come Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque, Rick Hoffman e Gina Gershon, sarà disponibile fino al 15 maggio. Gli appassionati di horror dovranno quindi affrettarsi per non perdere l’occasione di vederlo.

Un altro titolo di rilievo in scadenza è “Cento domeniche“, una commedia con Antonio Albanese, che lascerà il catalogo il 14 maggio. Questo film, che ha riscosso un buon successo tra il pubblico, offre una visione leggera e divertente, perfetta per chi cerca una pausa dalle tensioni quotidiane.

In aggiunta a questi, il film “Papà scatenato” sarà disponibile fino al 26 maggio. Questa commedia, che ha divertito molti spettatori, rappresenta un’altra opportunità da non perdere prima della sua rimozione dal catalogo.

Serie e show in scadenza: un addio a storie amate

Oltre ai film, anche alcune serie tv lasceranno Prime Video nel mese di maggio. Tra queste, “This Is Us“, una delle serie drammatiche più amate degli ultimi anni, terminerà il suo percorso sulla piattaforma il 26 maggio. La serie ha conquistato il cuore di molti spettatori grazie alla sua narrazione profonda e ai personaggi ben sviluppati, rendendo questo addio particolarmente sentito.

Un’altra serie in scadenza è “The Exorcist“, che anch’essa abbandonerà il catalogo il 26 maggio. Questa serie, ispirata al celebre film horror, ha cercato di portare una nuova vita a una storia già iconica, ma ora i fan dovranno trovare altri modi per rivederla.

Infine, “Little Fires Everywhere” della prima stagione sarà disponibile fino al 21 maggio. Questa serie, che affronta temi di razza e maternità, ha ricevuto elogi per le sue interpretazioni e la sua scrittura incisiva, rendendola un altro titolo da recuperare prima della scadenza.

Elenco completo dei titoli in scadenza

Ecco un riepilogo dei titoli che lasceranno Prime Video a maggio 2025, con le rispettive date di scadenza:

Film in scadenza

Bastardi a mano armata | 10 maggio

| Cento domeniche | 14 maggio

| Thanksgiving: La morte ti ringrazierà | 15 maggio

| Papà scatenato | 26 maggio

Serie e show in scadenza

Little Fires Everywhere S1 | 21 maggio

| The Exorcist S1 | 26 maggio

| This Is Us S1-6 | 26 maggio

Per chi desidera rimanere aggiornato sulle nuove uscite di maggio 2025 su Prime Video, ci sono molte altre novità in arrivo che promettono di intrattenere il pubblico.

