Prime Video: i film e le serie in scadenza a giugno 2025

Con l’arrivo di giugno 2025, Prime Video si prepara a rinnovare il proprio catalogo, portando nuovi titoli e, inevitabilmente, lasciando indietro alcuni film e serie. Questo mese, gli abbonati dovranno dire addio a diverse produzioni, tra cui un importante film d’azione e alcune opere del cinema italiano. Scopriamo insieme quali sono i titoli in scadenza e le date di uscita.

Film in scadenza: i titoli da non perdere

Uno dei film più attesi che lascerà Prime Video è Boy Kills World, un’opera distopica diretta da Moritz Mohr. Questo film, che ha attirato l’attenzione per la sua trama avvincente e il cast stellare, racconta la storia di un giovane esperto di arti marziali, interpretato da Bill Skarsgård. Il protagonista, sordomuto, vive in un mondo post-apocalittico e si imbarca in una missione di vendetta contro coloro che hanno assassinato la sua famiglia. Accanto a Skarsgård, il film vanta le interpretazioni di Jessica Rothe, Michelle Dockery e Famke Janssen, rendendolo uno dei titoli più significativi in scadenza.

Oltre a Boy Kills World, il catalogo di Prime Video perderà anche due film italiani: Santocielo ed Enea. Entrambi i titoli, che rappresentano il meglio del cinema nazionale, saranno disponibili fino alla fine di giugno, offrendo agli spettatori l’ultima occasione per gustarli. Santocielo, con la sua narrazione intensa, e Enea, che esplora temi profondi e attuali, sono opere che meritano di essere viste prima di lasciare la piattaforma.

Ecco un elenco dettagliato dei film in scadenza su Prime Video:

10 giorni con Babbo Natale | 3 giugno

| 3 Come può uno scoglio | 5 giugno

| 5 50 km all’ora | 24 giugno

| 24 Boy Kills World | 26 giugno

| 26 Santocielo | 27 giugno

| 27 Enea | 29 giugno

Serie e show in scadenza: cosa aspettarsi

Per quanto riguarda le serie TV, il mese di giugno porterà via solo un titolo da Prime Video, il che rappresenta una buona notizia per gli appassionati. La serie Messaggi da Elsewhere sarà disponibile fino al 14 giugno, offrendo agli spettatori un’ultima possibilità di seguirne le avventure. Sebbene non sia tra le produzioni più celebri della piattaforma, ha comunque raccolto un certo seguito grazie alla sua trama intrigante e ai personaggi ben sviluppati.

La scadenza di questo titolo non influenzerà in modo significativo il catalogo di Prime Video, che continua a offrire una vasta gamma di contenuti per tutti i gusti. Gli abbonati possono quindi godere di una selezione diversificata di film e serie, con l’aggiunta di nuovi titoli in arrivo nel mese di giugno.

In sintesi, ecco l’elenco delle serie in scadenza:

Messaggi da Elsewhere S1 | 14 giugno

Nuovi contenuti in arrivo su Prime Video

Mentre alcuni titoli lasciano la piattaforma, Prime Video non si ferma e introduce nuove serie e film. Gli abbonati possono aspettarsi un mese ricco di novità, con quattro serie TV da non perdere in uscita a giugno 2025. Questi nuovi contenuti promettono di arricchire l’offerta della piattaforma, soddisfacendo le aspettative degli utenti e mantenendo alta l’attenzione su Prime Video.

La continua evoluzione del catalogo di Prime Video rende ogni mese un’opportunità per scoprire nuovi film e serie, ma anche per rivedere i titoli che stanno per lasciare la piattaforma. Gli utenti sono quindi invitati a pianificare le loro visioni e a non perdere l’occasione di vedere i film e le serie in scadenza.

