Prime Video cancella The Bondsman: niente stagione 2 per la serie con Kevin Bacon

La notizia della cancellazione di The Bondsman da parte di Prime Video ha colto di sorpresa molti fan della serie horror d’azione. Nonostante il buon riscontro iniziale, con recensioni positive da parte della critica e del pubblico, la piattaforma ha deciso di non proseguire con una seconda stagione. La serie, che ha debuttato il 3 aprile 2025, ha lasciato i suoi spettatori con un cliffhanger finale che rimarrà irrisolto.

Un esordio promettente ma non sufficiente

The Bondsman ha fatto il suo ingresso nel panorama delle serie TV con una prima stagione composta da otto episodi. La risposta del pubblico è stata in gran parte positiva, come dimostrano i punteggi su Rotten Tomatoes: 86% da parte della critica e 76% da parte degli spettatori. Nonostante ciò, Amazon non ha fornito dati specifici sugli ascolti, il che ha reso difficile valutare il reale successo della serie.

Secondo quanto riportato da Variety, The Bondsman è riuscita a entrare nella top 10 degli originali streaming Nielsen nella settimana del suo debutto, piazzandosi al nono posto. Durante il periodo dal 31 marzo al 6 aprile, la serie ha accumulato 563 milioni di minuti di visione, equivalenti a circa 9,38 milioni di ore. Tuttavia, questi numeri non sono stati sufficienti a convincere Prime Video a investire in una nuova stagione.

Il cast e la produzione

Kevin Bacon ha interpretato il ruolo principale in The Bondsman, affiancato da un cast di attori di talento, tra cui Jennifer Nettles, Damon Herriman, Beth Grant, Maxwell Jenkins e Jolene Purdy. La serie è stata creata da Grainger David, che ha ricoperto anche il ruolo di produttore esecutivo insieme a Erik Oleson e allo stesso Kevin Bacon. La combinazione di un cast di alto profilo e una trama avvincente sembrava promettere bene, ma alla fine non è bastata a garantire il futuro della serie.

Un finale che lascia il segno

La cancellazione di The Bondsman significa che il cliffhanger finale della prima stagione rimarrà senza risposta, deludendo così i fan che speravano in una risoluzione. La decisione di Prime Video di non rinnovare la serie solleva interrogativi sulle dinamiche di mercato e sulle scelte editoriali delle piattaforme di streaming, che devono bilanciare costi e ascolti in un panorama sempre più competitivo.

La notizia della cancellazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, alcuni dei quali hanno espresso la loro delusione sui social media. La serie, pur avendo ottenuto un buon riscontro iniziale, non è riuscita a mantenere l’interesse necessario per giustificare una continuazione. Con l’uscita di nuove produzioni e la continua evoluzione del panorama televisivo, il destino di The Bondsman è ora segnato.

