Sono state rilasciate le prime immagini del film “The Lost City” con Sandra Bullock, Channing Tatum e Daniel Redcliffe, in cui sarà presente anche Brad Pitt in un cameo. Domani verrà rilasciato il trailer.

The Lost City: Sandra Bullock e Daniel Radcliffe nella giungla

Diretto da Adam e Aaron Nee “The Lost City” è un’action comedy che sarà distribuita nelle sale cinematografiche a Marzo 2022.

La pellicola segue la vicenda della bella e brillante scrittrice solitaria Loretta Sage, famosa per aver scritto romanzi d’avventura romantici, tutti caratterizzati dal bel modello Alan (Tatum). Alan ha dedicato la sua vita a incarnare il personaggio dell’eroe, Dash. Mentre è in tournée per promuovere il suo nuovo libro con l’uomo, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario di nome Fairfax (Daniel Radcliffe). Quest’ultimo spera di essere condotto dall’autrice all’antico tesoro della sua ultima storia.

Lanciati in un’epica avventura nella giungla, l’improbabile coppia dovrà collaborare per sopravvivere agli elementi naturali e trovare il tesoro prima che vada perso per sempre. Nel cast troviamo anche Da’Vine Joy Randolph, Patti Harrison, Oscar Nunez, Bowen Yang e Brad Pitt in un cameo.

La Bullock, che è anche produttrice di “Lost City” insieme a Liza Chasin e Seth Gordon, ha affermato che lei e Tatum interpretano due personaggi completamente opposti: Loretta è solitaria, mentre lui è pieno di vita.

L’attrice ha sottolineato il ribaltamento di certi stereotipi che assegnavano all’uomo e alla donna determinate caratteristiche.

Queste le sue parole:

” Puoi pasticciare con tutto questo e creare una dinamica completamente nuova. Ed è un po’ quello che abbiamo fatto”.

Il cameo di Brad Pitt

Un’altra sorpresa divertente nel film è Brad Pitt, il cui cameo è avvenuto grazie al fatto che la Bullock e Pitt hanno lo stesso parrucchiere. La scena piena di stunt è stato girata in soli quattro giorni, ma sia la Bullock che Tatum concordano sul fatto che abbia rubato lo spettacolo. “E l’abbiamo lasciato. […] È davvero divertente”, dice di Pitt. Tatum aggiunge:

“È arrivato e ha interpretato un certo personaggio che si adatta a questo strano mondo. L’ho incontrato, ma lavorare con lui è stata una cosa completamente diversa. Non ho potuto concentrarti”.

Le star del film vogliono solo che il pubblico si diverta tanto a guardare “The Lost City” quanto loro si sono divertiti a realizzarlo.

Tatum ha spiegato:

“Spero che le persone amino davvero la devozione e l’intenzione di fare un film così evasivo, e di provare a dare loro qualcosa che sia ancora emotivo e a cui tieni, ma che sia comunque davvero divertente”. Aggiunge la sua co-protagonista: “Siamo intrattenimento; non stiamo curando nulla. Siamo qui per portarti in giro. Spero che sia divertente”.

“The Lost City” arriverà nei cinema americani il 25 marzo 2022 tramite Paramount.

Roberta Rosella

15/12/2021