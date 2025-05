Prime immagini dal set di Masters of the Universe: Camila Mendes nei panni di Teela a Londra

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le riprese del film live-action “Masters of the Universe” stanno procedendo a Londra e, nel corso delle ultime settimane, sono emerse online alcune immagini e un video che mostrano Camila Mendes nel costume completo di Teela. La star di “Riverdale” è stata avvistata mentre girava diverse scene, tra cui una sequenza d’azione, insieme a Nicholas Galitzine, che interpreta il Principe Adam. Questa fase della trama sembra indicare che Teela si stia preparando a riportare Adam sulla sua terra natale, Eternia, dove il giovane scoprirà il suo destino come He-Man.

Teela: un personaggio iconico nel franchise

Teela è un personaggio centrale nel franchise di “Masters of the Universe“, presente fin dalle origini della storia. Tradizionalmente, è rappresentata come la protettrice del Principe Adam e come il suo braccio destro, nonché interesse amoroso di He-Man. La sua evoluzione nel corso degli anni ha visto diverse interpretazioni, ma il suo ruolo di guerriera e difensore di Eternia è rimasto costante. La nuova versione del film promette di esplorare ulteriormente la sua complessità, portando sullo schermo una figura forte e determinata.

Nel passato, Teela è stata interpretata da Chelsea Field nel film live-action del 1987 e ha avuto una voce iconica grazie a Sarah Michelle Gellar nella serie animata “Masters of the Universe: Revelation” su Netflix. Successivamente, il personaggio è stato doppiato da Melissa Benoist in un episodio successivo, dimostrando la sua versatilità e il suo fascino duraturo. La nuova interpretazione di Camila Mendes si propone di rendere omaggio a queste versioni precedenti, mantenendo al contempo un approccio fresco e moderno.

L’evoluzione del costume di Teela

Nel corso degli anni, Teela ha indossato una varietà di costumi, ma la combinazione di colori oro e nero è diventata la sua firma. Il costume indossato da Camila Mendes, come mostrano le immagini trapelate, si ispira chiaramente alla serie animata originale, pur presentando alcune modifiche per adattarsi ai gusti contemporanei. Questa scelta di design riflette l’intento di mantenere viva la tradizione del personaggio, pur rendendolo accessibile a una nuova generazione di fan.

Il costume di Teela non è solo un elemento estetico, ma rappresenta anche la sua identità e il suo ruolo all’interno della storia. La cura con cui è stato progettato suggerisce un’attenzione particolare ai dettagli, fondamentale per la realizzazione di un film che si propone di attrarre sia i nostalgici del franchise che i nuovi spettatori.

Il cast e la direzione del film

La nuova versione live-action di “Masters of the Universe” non si limita a Camila Mendes e Nicholas Galitzine. Il cast include nomi di spicco come Morena Baccarin, nota per i suoi ruoli in “Deadpool” e “Wolverine“, che interpreterà la Strega. James Purefoy e Charlotte Riley assumeranno i ruoli dei genitori di Adam, Re Randor e Regina Marlena. Inoltre, Alison Brie, famosa per “GLOW” e “Community“, interpreterà Evil-Lyn, il braccio destro di Skeletor. Idris Elba, noto per i suoi ruoli in “Thor” e “Luther“, sarà l’Uomo-Armi, mentre Jared Leto, protagonista di “Morbius” e “Blade Runner 2049“, darà vita a Skeletor.

La direzione del film è affidata a Travis Knight, con uno script scritto da Chris Butler. La combinazione di un cast talentuoso e di una regia esperta promette di offrire un’esperienza cinematografica avvincente, capace di catturare l’attenzione del pubblico e di riportare in vita l’universo di “Masters of the Universe” in modo coinvolgente e spettacolare.

