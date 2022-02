Pretzel e i suoi cuccioli: data di uscita e trailer

“Pretzel e i suoi cuccioli”, la nuova serie animata per bambini, uscirà in tutto il mondo il prossimo 11 febbraio su Apple tv. La serie originale – basata sull’amato personaggio del classico per bambini Pretzel degli autori pluripremiati Margret e H.A. Rey – racconta una nuova storia della famiglia di cani con il capofamiglia papà casalingo Pretzel. Nella famiglia figurano cinque adorabili cuccioli di bassotto e la mamma Greta, il sindaco di Muttgomery.

Pretzel e i suoi cuccioli: otto nuovi episodi

La serie “Pretzel e i suoi cuccioli” ha finalmente una data di uscita: la serie per bambini sarà disponibile dal prossimo 11 febbraio su Apple tv.

Capofamiglia è Pretzel, il “bassotto più lungo del mondo”, che nella versione americana ha la voce di Mark Duplass, la moglie è invece Greta, con la voce di Nasim Pedrad. La coppia vive insieme ai suoi cuccioli nella propria città natale, Muttgomery e cerca in ogni modo di dare il proprio contributo per rendere il mondo un posto migliore. Pretzel e Greta cercano anche di educare i loro piccoli a cercare di risolvere i propri problemi, ricordando loro di affrontare le sfide in guardia, a “Zampe alte”!

Da HarperCollins Productions (“Carmen Sandiego”, “The Oregon Trail”), parte di HarperCollins Publishers, la serie Originale Apple TV+ “Pretzel e i suoi cuccioli” è prodotta da Caroline Fraser, capo di HarperCollins Productions, Ricardo Curtis e Wes Lui di House of Cool. Steve Altiere (“Dinotrux”, “Dragons: Rescue Riders”), che figura anche come showrunner, è co-produttore esecutivo, come Jennifer Contucci di HarperCollins Productions.

Lo studio di animazione responsabile del design e della storia è House of Cool (“Cattivissimo me”, “Trollhunters”), mentre lo studio di animazione responsabile della CG è Saturday Animation (“Mighty Mike”, “Zafari”). Tony Wagner, esperto riconosciuto a livello mondiale in materia di istruzione e ricercatore senior presso il Learning Policy Institute, è stato l’esperto consulente per la serie.

Serie originali e pluripremiate

Apple TV+ ha mostrato recentemente un’attenzione particolare nel proporre film e serie originali pluripremiate per bambini e famiglie. Tra queste segnaliamo il film acclamato dalla critica “Supersorda”; “Fraggle Rock: ritorno alla grotta” e “Professione spia” di The Jim Henson Company; “Ciao, Jack! Che spettacolo, la gentilezza” di Jack McBrayer e Angela C. Santomero; “Wolfboy e la fabbrica del tutto” di Joseph Gordon-Levitt, “HITRECORD” e Bento Box Entertainment; i recenti “Mettiamoci in moto, Otis!” e “Cuccioli cercano casa”; “Lo scrittore fantasma” e “Helpster”, vincitori del Daytime Emmy Award di Sesame Workshop; il film d’animazione candidato all’Oscar® “Wolfwalkers – Il popolo dei lupi”; la serie vincitrice del Peabody Award “Acquasilente”; nuove serie e speciali di Peanuts e WildBrain tra cui la seconda stagione di “Snoopy nello spazio” e “Snoopy presenta: anno nuovo vita nuova, Lucy”; “Noi siamo qui: dritte per vivere sul pianeta Terra”, l’evento televisivo vincitore del Daytime Emmy Award basato sul libro più venduto del New York Times e TIME Best Book of the Year di Oliver Jeffers.

31/01/2022