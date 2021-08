Pretty Hard Cases: il trailer della nuova stagione

“Pretty Hard Cases” la serie d’azione che segue due detective donne molto diverse ritorna per una nuova stagione. La IMDb che si occupa della trasmissione del programma, ne ha rilasciato il trailer.

Pretty Hard Cases: il trailer della prossima nuova stagione

IMDb TV ha rilasciato il trailer ufficiale della nuova serie “Pretty Hard Cases”, con Adrienne C. Moore (Orange Is the New Black) e Meredith MacNeill (Baroness von Sketch Show). MacNeill interpreta Samantha Wazowski, una detective super abile che sente di avere qualcosa da dimostrare ai suoi superiori. Finisce nello stesso caso della ruvida Kelly Duff (Moore), il detective della squadra antidroga locale. La stagione uno di “Pretty Hard Cases” è disponibile per lo streaming esclusivamente su IMDb TV negli Stati Uniti a partire dal 10 settembre.

Il nuovo trailer mostra quanto siano una strana coppia questi due personaggi. Wazowski è sempre molto tesa e nervosa mentre Duff al cotrario, è calma, raccolta e gioca un po’ troppo velocemente con le regole. Nonostante ciò, nel trailer si susseguono rapide sequenze che ci mostrano come queste due donne hanno un gran feeling sul lavoro, Ciò suggerisce la possibilità che andranno d’accordo molto meglio di quanto si possa pensare.

Il cast della serie

Oltre a MacNeill e Moore, la serie vede nel cast anche Tara Strong, Karen Robinson, Dean McDermott, Al Mukadam, Percy Hynes White e Katie Douglas. La serie è creata da Sherry White (Frontier, Rookie Blue) e Tassie Cameron (Mary Kills People, Rookie Blue), che fungono anche da co-showrunner. White, Cameron, Amy Cameron e Alex Patrick sono produttori esecutivi, con Wanda Chaffey alla produzione e Caledonia Brown come produttore associato.

“Pretty Hard Cases” sarà trasmetto su IMDb TV a partire dal 10 settembre.

Francesca Reale

06/08/2021