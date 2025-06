Presentazione dei palinsesti televisivi 2025/2026: novità e conferme in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La stagione televisiva 2025/2026 si avvicina e con essa cresce l’attesa per la presentazione dei palinsesti delle principali reti italiane. Le date di annuncio si stanno avvicinando, generando un clima di fermento tra indiscrezioni e rumor, ma anche smentite, come nel caso del presunto ritorno di Barbara D’Urso in Rai. Un altro punto di interesse è il destino di Domenica In e la figura che affiancherà Mara Venier, con Nek che, a quanto pare, non sarà presente.

Palinsesti Rai: Nek non affiancherà Mara Venier a Domenica In

La Rai si prepara a svelare i suoi palinsesti autunnali, con la prima presentazione fissata per venerdì 27 giugno. Questo evento segnerà l’inizio della stagione televisiva, con la rete pubblica che anticiperà La7 il 3 luglio e Mediaset l’8 luglio. Secondo quanto riportato da LaPresse, Barbara D’Urso non sarà presente nei palinsesti autunnali, una notizia che ha già suscitato molte reazioni tra i fan.

Particolare attenzione è rivolta a Domenica In, dove Mara Venier ha deciso di fare un passo indietro, optando per una nuova formula che prevede un affiancamento. Gabriele Corsi è il nome più probabile per affiancarla, mentre Nek, che era considerato un possibile co-conduttore, non sarà parte del programma. Le voci riguardanti questa scelta sono state confermate da fonti vicine alla produzione, anche se Davide Maggio ha sottolineato che Corsi non ha ancora ufficializzato la sua partecipazione. Questo cambiamento potrebbe influenzare la dinamica del programma, che ha sempre avuto un forte legame con il pubblico.

I tagli ai programmi: cosa aspettarsi

Con l’avvicinarsi della nuova stagione, la Rai ha annunciato una serie di tagli nella programmazione, in particolare per i programmi in seconda e terza serata. Tra i titoli che non torneranno ci sono Tango e Generazione Z, mentre Sabato in diretta è stato chiuso nonostante un buon share. Emma D’Aquino, conduttrice del programma, ha comunicato la decisione al pubblico con trasparenza durante l’ultima puntata.

L’obiettivo di Viale Mazzini è chiaro: risparmiare 8 milioni di euro nel 2025 e 17 milioni nel 2026. Questi tagli colpiranno in particolare i talk show e i programmi di informazione, settori già sotto pressione. Tuttavia, il sabato pomeriggio non rimarrà scoperto, grazie all’introduzione di Bar Centrale, un nuovo format condotto da Elisa Isoardi, che tornerà nel primo pomeriggio di Rai1. Anche Ciao Maschio, con Nunzia De Girolamo, avrà spazio nel palinsesto. Per quanto riguarda la domenica, Da Noi… A Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini, continuerà a essere un appuntamento fisso dopo Domenica In.

Antonella Clerici e la sfida del sabato sera

Il sabato sera della prossima stagione si preannuncia competitivo, con Antonella Clerici che condurrà The Voice Kids in prima serata, spostato dal venerdì. Questo cambiamento la porterà a confrontarsi direttamente con C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi, che ha dominato gli ascolti del sabato sera. La mossa della Rai punta a sfruttare la popolarità di Clerici per contrastare il successo della De Filippi, creando una sfida interessante per gli spettatori.

Mentre ci avviciniamo alla presentazione ufficiale dei palinsesti, è probabile che emergano ulteriori indiscrezioni. La possibilità di rivedere Barbara D’Urso in Rai, dopo il suo addio a Mediaset nell’estate del 2023, continua a suscitare curiosità tra i telespettatori. Tuttavia, per avere conferme definitive, sarà necessario attendere ulteriori sviluppi.

